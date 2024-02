Fina cuenta en COPE Zaragoza cómo superó el cáncer hace 23 años

"Tuve un cáncer en la mama izquierda. Entonces no miraban lo de los ganglios centinelas. Me sacaron todos, y la verdad es que estaban afectados. Me trataron muy bien. El tratamiento es duro. Pero bueno, aquí estoy". Es Fina y hace 23 años superó con nota una de las batallas más duras que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida. Superó un cáncer de mama.

Tras ganarle la batalla a esta enfermedad, Fina es ahora voluntaria de la Asociación AMAC-GEMA y ayuda a otras mujeres que en estos momentos afrontan la difícil situación que, en su día, tuvo que afrontar ella misma. Manda un mensaje a todas ellas. Les recuerda que no están solas y que asociaciones como a la que pertenece y con la que colabora pueden acompañarlas en todo momento.

"También nosotras podemos acompañarlas en su día a día y si tienen necesidad de ir a un médico y no tienen quien las acompañe, podemos acompañarlas", ha querido recordar en los micrófonos de COPE Zaragoza.

Y es que este lunes 5 de febrero, Día de Santa Águeda, esta asociación ha sacado sus mesas y su información a la calle para recordar la ayuda que ofrecen a todas aquellas mujeres que así lo necesiten. Uno de los enclaves en el que se han situado ha sido en la Plaza del Portillo, a las puertas de la Iglesia del Portillo.

A lo largo de la mañana, han sido muchas las personas que han aportado su granito de arena y su ayuda para que esta asociación pueda seguir realizando día a día su labor. Una pequeña aportación que puede ser mucha ayuda para aquellas mujeres que necesiten el ánimo, el acompañamiento o, simplemente, el saber que no tienen que pasar solas el mal trago de una enfermedad como el cáncer.

Síguenos en X y Facebook