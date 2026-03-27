El festival 'Rapsivo Y+' consolida el talento sin barreras en una nueva edición organizada por el Centro de Tiempo Libre Kambalache de Kairós

El festival Rapsivo Y+, impulsado por el Centro de Tiempo Libre Kambalache de Kairós, ha celebrado su cuarta edición este miércoles en el Centro Cívico Sánchez Punter de Zaragoza. La jornada cultural ha tenido como absoluto protagonista al talento inclusivo, congregando a 13 artistas sobre el escenario. Personas con y sin discapacidad han compartido sus habilidades en disciplinas como el rap, el canto, la música en directo y el baile.

KAIRÓS Imagen del festival 'Rapsivo Y+' organizado por Kairós.

Rapsivo Y+ se ha consolidado como un espacio seguro, respetuoso y libre donde todas las personas, sin importar su edad, experiencia o contexto, pueden participar y expresar su talento. Tras el éxito de convocatorias anteriores, el festival ha mantenido su vínculo con el rap y la cultura urbana, pero ha abierto el foco para acoger otras expresiones artísticas.

Ana Martínez, coordinadora de ocio inclusivo de Kairós, ha destacado el buen ambiente generado. "Ha sido una edición muy dinámica y el ambiente entre los artistas ha sido muy bonito, de mucho apoyo entre ellos. Además, ha estado muy equilibrada entre las personas con y sin discapacidad, algo que está muy alineado con nuestro objetivo de ser un festival inclusivo", ha valorado.

Ha sido una edición muy dinámica y el ambiente entre los artistas ha sido muy bonito, de mucho apoyo entre ellos"

Un público entregado

El festival, que cuenta con la colaboración de Harinera ZGZ y el Ayuntamiento de Zaragoza, busca animar a la ciudadanía a disfrutar de una tarde de talento sin barreras. En esta entrega, el evento ha vuelto a contar con el calor del público, que llenó el Sánchez Punter y aplaudió con entusiasmo las actuaciones. “Ha habido más asistentes que en otras ediciones, tanto acompañantes de los artistas como público general”, ha comentado Martínez.

KAIRÓS Imagen del festival 'Rapsivo Y+' organizado por Kairós.

El evento ha contado de nuevo con la complicidad y el humor de Javier Abenia y Raúl Tomás, presentadores de la cita desde sus inicios. “Han hecho que fuera muy divertido, por cómo interactuaban con el público y con los artistas. Fueron creando la historia de un artista imaginario, hicieron freestyle… Así que todo el mundo ha comentado lo dinámica que ha sido su presentación”, ha agregado la responsable de Kairós.

Han hecho que fuera muy divertido, por cómo interactuaban con el público y con los artistas” Javier Abenia y Raúl Tomás Presentadores del festival

Más que un festival

Durante la jornada también se ha aprovechado la ocasión para presentar la nueva imagen del festival, una creación del artista Tito.erreape. Además, se ha proyectado un vídeo que retrata el proceso creativo de esta renovada identidad visual de Rapsivo Y+.

El evento de este miércoles ha sido el punto culminante, pero el festival es mucho más que una única jornada. Los participantes han ensayado durante semanas en un ambiente colaborativo y de apoyo mutuo para preparar sus actuaciones. El pistoletazo de salida se dio el pasado 24 de febrero con la presentación en Harinera ZGZ, espacio que también acogió los ensayos.

Con el éxito de esta edición, el equipo organizador ya tiene la vista puesta en la edición de 2027. El objetivo se mantiene firme: seguir siendo un espacio abierto a cualquier persona, sin importar su edad, contexto o experiencia, utilizando el arte como una herramienta de inclusión.