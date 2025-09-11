Una fábrica de cerveza de Zaragoza acoge un particular festival de cine: “Una experiencia íntima y cargada de matices”

El Festival Retina se ha convertido en una referencia a nivel nacional, según la consejera de Cultura, Sara Fernández.

El Festival Retina vuelve este fin de semana en su versión estival de la mano de Pedro Almodóvar y David Lynch. Cine al aire libre que los días 12 y 13 de septiembre ofrecerá dos proyecciones con banda sonora en vivo a cargo de Ombligo y Joana Serrat.

La Fábrica de Cervezas Ámbar volverá a acoger un año más este festival que en esta edición proyectará las películas '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' de Almodóvar y 'Una historia verdadera' de Lynch. Ambas proyecciones comenzarán a las 21.00 de la noche.

De esta forma el Festival Retina sigue creciendo y consolidándose como una de las propuestas de referencia en la programación cultural de la ciudad de Zaragoza. Por segundo año consecutivo, la Fábrica de Cervezas Ámbar será el escenario de este festival, una cita que sirve como antesala de la novena edición, prevista entre el 23 de febrero y el 8 de marzo de 2026.

AMBAR Imagen de la antigua fábrica de cerveza de La Zaragozana.

Este festival, que ha trascendido el ámbito local y ha recalado en ciudades como Valencia, Barcelona o Sevilla, reafirma su identidad al proyectar películas acompañadas por nuevas bandas sonoras interpretadas en directo por músicos y artistas invitados.

Con esta fórmula, Retina ha consolidado su posición como uno de los eventos audiovisuales más relevantes de Aragón y ha ido ampliando su presencia en el panorama cultural español.

PROGRAMACIÓN PARA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE

El viernes 12 de septiembre, el dúo madrileño Ombligo pondrá música a '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' dirigida por el cineasta manchego Pedro Almodóvar en 1984. Esta comedia negra, protagonizada por Carmen Maura, se convirtió en un retrato ácido y a la vez entrañable de la vida en un barrio obrero madrileño, y fue uno de los títulos que consolidaron a Almodóvar en la escena internacional. La energía gypsy y festiva de Ombligo, con sus raíces en el folclore balcánico, el bolero y el swing, dará un nuevo pulso sonoro a esta historia de mujeres, supervivencia y deseo de libertad.

COPE Fotograma de '¿Qué he hecho yo para merecer esto?'

Y el sábado 13 de septiembre, la cantautora catalana Joana Serrat, una de las voces más internacionales de la escena folk española, reinterpretará la banda sonora de 'Una historia verdadera' rodada por el director David Lynch en 1999 y protagonizada por Richard Farnsworth y Sissy Spacek. La película narra el viaje real de un anciano que recorre cientos de kilómetros en una segadora para reencontrarse con su hermano. Lejos del surrealismo habitual de Lynch, el filme se detiene en los paisajes y en la sencillez de los gestos humanos. La música de Serrat, de atmósferas cálidas y evocadoras, se entrelaza con ese recorrido pausado y ofrece al espectador una experiencia íntima y cargada de matices.

COPE Fotograma de 'Una historia verdadera'.

CINE AL AIRE LIBRE

El festival se celebrará al aire libre, en el espacio abierto de la Fábrica de Cervezas Ámbar, en la calle Ramón Berenguer IV de Zaragoza, donde además se podrá degustar una selección de cervezas de la marca.

