La dramática situación de los autónomos en la voz de María Jesús

¿Cómo está afectando el periodo de cuarentena a los autónomos? Desde hace días que se está planteando esta cuestión e incluso Pedro Sánchez, en su comparecencia de inicio de semana, animó al sector a estar tranquilo ante la situación. Entre otras acciones, el presidente del Gobierno habló de flexibilizar el acceso a la prestación por cese de actividad, pero no suspender las cotizaciones sociales.

Otras medidas económicas que avanzó el ejecutivo fue la exoneración de pagos a la Seguridad Social para empresas que se cogieran a ERTEs o que el Gobierno iba a aprobar una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias para los más vulnerables. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo está afectando esta situación a los autónomos españoles?

Un ejemplo, de los miles con los que nos podemos encontrar estos días, es el de María Jesús Urieta. En su caso tiene una tienda de ropa. Durante años, muchos años, ha estado al pie del cañón noche y día. Con sus preocupaciones, sus desvelos y el objetivo de que su negocio siga vivo y le dé para vivir. "Llevo trabajando 34 años y no he cogido una baja en mi vida", nos explicaba. Sin embargo, ahora, está pasando por uno de sus peores momentos a nivel profesional.

SIN AYUDAS

La historia de María Jesús, ahora mismo, es la de una profesional que ve un futuro poco esperanzador. Hace una crítica al Gobierno de España y es dura al exigirle más apoyos: "No nos ayudan al pequeño comercio. Seguimos sufriendo las compras por Internet y la gente se olvida de nosotros. Hay que cerrar, lógicamente nos quedamos en casa, pero tenemos la ropa de primavera que ha llegado ya, está colgada en la tienda, y no sabemos cuándo vamos a volver a abrir. Y cuando abramos, ¿qué hacemos? Porque en mi caso tengo que pagar esa ropa y si no he tenido tiempo para venderla, ¿cómo hacemos?

A todo eso se suma, como nos explicaba, que "no nos quitan la cuota de autónomos, que es lo que deberían hacer". Añade, además, que "no nos dan un salario mínimo, que es lo que deberían hacer, porque nosotros no podemos ir a trabajar". Y en esa línea mandaba un mensaje claro y demoledor: "Ahora ingresos cero y gastos todos: alquiler, comunidad, autónomos, luz, teléfono, mi sueldo…".

SUPRIMIR LA CUOTA DE AUTÓNOMOS

Son varias las voces autorizadas en Aragón que abogan por suprimir la cuota de autónomos durante el Estado de Alarma. Por ejemplo, la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Aragón ha reclamado nuevas medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis del coronavirus COVID-19, como las cotizaciones cero para autónomos y aplazamientos de pago para comercio, hostelería y restauración.

Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, en Cope Zaragoza. | COPE.ES

Aunque destacaron que el paquete de medidas adoptado ayer por el Ejecutivo fue bueno, CEOE Aragón considera, no obstante, que no son suficientes y deberían complementarse con otras dirigidas sobre todo a los autónomos y las pymes de los sectores de comercio, restauración y hostelería.

Entre estas medidas, piden la suspensión de cuotas y cotizaciones para los autónomos, régimen en el que cotizan la inmensa mayoría de los empresarios, tengan o no trabajadores. También plantea la moratoria del pago de impuestos -IVA, IRPF y Seguridad Social- al menos para el sector del comercio, duramente afectado por el cierre o la radical reducción de ingresos, y la consideración de pymes para las empresas de menos de 250 trabajadores a los efectos de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Para María Jesús Urieta, esa sería una medida que ayudaría a mitigar la situación que vive en estos momentos: "Nos ayudaría que quitaran la cuota de autónomos y que nos diesen el salario mínimo interprofesional… ¡Qué menos cuando no lo podemos trabajar! Lo mismo que dan el paro o los ERTES, nos tendrían que dar un salario".

COTIZANDO TODO EL AÑO

Esta empresaria del pequeño comercio también sentenciaba que "estamos cotizando y trabajando todo el año", y recordaba también que "como yo, mucha gente, que no habla, que nos callamos y que no tenemos otro medio de mi vida". En ese sentido, ponía el siguiente ejemplo: "Si me pego 2 meses sin trabajar, son 2 meses que yo ingreso 0 en mi casa. ¿Dónde cómo? El Estado no sé para dónde mira". Una situación muy complicada que, en estos momentos, exige ayudar inmediatas y rápidas para los autónomos españoles.