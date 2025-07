Los colegios de Aragón deberán adaptarse al cambio climático

Los colegios aragoneses deberán adaptar sus instalaciones a la subida de las temperaturas. El pasado mes de junio, en plena ola de calor, muchos centros escolares llegaron a superar en el interior de sus instalaciones los 30 grados de temperatura. "Ante las peticiones que tuvimos, realizamos mediciones de temperaturas y en algunos colegios se llegaron a registrar en las clases hasta 35 grados", nos cuenta en COPE Marta Bernad, Secretaria de salud laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón.

Esto llevo a CCOO a denunciar ante Inspección de Trabajo que había centros educativos de Aragón donde "no se cumplía la normativa que establece la ley de riesgos laborales" ante el calor.

medida inmediatas ante el calor

Ahora, y tras estas denuncias, Inspección de Trabajo requiere al Gobierno de Aragón que comience a climatizar los centros escolares. De momento la obligación es para los espacios de descanso del personal docente y no docente de la ciudad de Huesca, es decir, salas de profesores, despachos, conserjerías u oficinas de administración. Deberán hacerlo antes de que acabe este año.

"Cuando llega junio, vivimos episodios de golpes de calor en las aulas" Marta Bernad CCOO

La resolución está también pendiente en los colegios de Zaragoza y Teruel. Se espera que Inspección de Trabajo se pronuncie en la misma línea y por tanto, que los colegios de todo Aragón deban empezar a adaptar sus instalaciones al cambio climático y la consiguiente subida de las temperaturas en meses lectivos como junio y septiembre.

climatización en aulas y gimnasios

De todas formas, lo ideal sería que la climatización no se quedase solo en esos espacios de descanso o trabajo del personal de los colegios, sino que llegase también a las aulas, talleres, bibliotecas o gimnasios para que los alumnos pudieran también beneficiarse de esta medida. Así se va a solicitar por parte de CCOO.

"Las medidas son insuficientes porque seguiremos sin tener las aulas climatizadas. Allí hay alumnado que en muchas ocasiones son niños y niñas pequeños en situación de vulnerabilidad por su edad. Cuando llega el mes de junio, vivimos varios episodios de golpes de calor", afirma Bernad en COPE.

CCOO afirma que el problema de las altas temperaturas en los colegios se debe a que son edificios antiguos que no se han modernizado. Así que piden medidas: "Las soluciones pasan por un plan de integral que adapte los centros a la nueva realidad del calor. Hay que mejorar los aislamientos y cerramientos, además de naturalizar los patios porque a día de hoy son espacios de cemento sin apenas sombra. En muchos centros tampoco hay agua porque no hay fuentes y si las hay, muchas no funcionan. Son pequeñas medidas para que los alumnos puedan pasar la jornada lo mejor posible".

Así, se exige al Gobierno de Aragón un plan para la transformación energética de los colegios teniendo en cuenta la subida de las temperaturas en los meses de verano.