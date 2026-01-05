Huesca sigue una estrella para recibir a los Reyes Magos

Huesca volverá a vivir uno de los momentos más mágicos y esperados del año este lunes 5 de enero, cuando Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorran de nuevo las calles de la ciudad. A partir de las 18:00 horas, la Cabalgata cargada de emoción y fantasía comenzará su desfile desde la avenida Monreal, continuará por el Coso y los Porches de Galicia, y culminará en la plaza de Navarra, recuperando así su recorrido habitual tras la finalización de las obras del Casino.

Siguiendo una estrella

La propuesta artística de esta edición, a cargo de la compañía Lagarto, lagarto, se titula “Siguiendo una estrella”. Esta iniciativa invita a grandes y pequeños a emprender un viaje junto a los Reyes Magos en el que la luz, la esperanza y los sueños marcan el camino hacia la noche más mágica del año.

Un desfile con 500 participantes

El desfile contará con cerca de 500 participantes, incluyendo la Banda de Música de Huesca, zanquistas y varios clubes de patinaje como el Club Patín Huesca, el Club Patín Osca Roller, el Club Roller Dream Huesca y el Club Patinaje Velocidad Cierzo Huesca. También participarán la compañía Dolce Vita Savalli, las Mairalesas Infantiles, los carteros reales de Correos y el heraldo a caballo, culminando con las carrozas de los tres Reyes Magos.

Broche final en la plaza de Navarra

La celebración continuará en la plaza de Navarra con la animación del Grupo de Teatro Viridiana antes del esperado espectáculo de luz y sonido. Tras el mensaje de Sus Majestades desde el balcón del Casino, el cielo de Huesca se iluminará con fuegos artificiales y la actuación de Los Lambreños, que interpretarán el tradicional “Huesca ya se ve”.