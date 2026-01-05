Los autobuses urbanos en Ourense son gratuitos durante este 2026 para los menores de 14 años

Los autobuses son gratuitos durante este año 2026 para los menores de 14 años. Se beneficiarán de esta medida los nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026.

Además se aprobaron en el Concello de Ourense los nuevos precios bonificados para los viajes en el servicio de autobús urbano con la Tarjeta Milenio y que estarán vigentes durante todo el año. El precio por viaje para las personas usuarias de la Tarjeta Milenio de estudiantes será de 0,21 euros con una bonificación del 51,16%. Por su parte, las personas titulares de la Tarjeta Milenio ordinaria pagarán 0,49 euros por viaje con un descuento del 20,96%.