Agirrezabala K.O, Corberán debe recuperar a Dimitrievski

Corberán monta un circo y le crecen los enanos. Es un dicho popular, pero para el técnico es una realidad. A su complicadísima situación deportiva en puestos de descenso tras dieciocho jornadas disputadas, se enfrenta ahora a la baja de su mejor jugador esta temporada. Julen Agirrezabala podría estar entre 6 y 8 semanas de baja debido a una rotura en el isquitiobial de su pierna izquierda. Ayer tuvo una primera exploración exhaustiva, pero el hematoma provocado por la rotura no dejaba ver con exactitud el alcance de la lesión. Hay rotura, pero hay que ver de qué medida para sacar un diagnóstico exacto de la recuperación del guardameta donostiarra.

Es importante, como ya se dejó entrever en el propio césped donde apenas podía moverse y como confirmó tras el encuentro en Balaídos el propio Corberán “tiene pinta de ser una lesión importante”. Mañana volverá a pasar nuevas pruebas médicas para que la resonancia dictamine la verdadera dimensión de la rotura.

LaLiga El vasco se rompió ante el Celta y apunta a lesión importante

El contratiempo llega en el momento de más urgencia de la temporada para el equipo y para el técnico que pierde, sin duda, a su mejor jugador esta temporada. Sin el cancerbero vasco, cedido por el Athletic hasta final de temporada, las paradojas del fútbol sitúan a Dimitrievski en el foco de la noticia. El macedonio, sancionado económicamente por sus declaraciones el pasado mes de noviembre a un medio de su país respecto a las condiciones del contrato de su compañero Agirrezabala, ahora tiene que ser recuperado para la causa.

Stole va a pasar de estar con pie y medio fuera, incluso en este mercado de invierno si llegaba alguna oferta interesante, a ser el salvavidas al que agarrarse en esta situación de auténtica urgencia para el equipo. Desde sus inoportunas declaraciones, jugó en Cartagena y fue el salvador parando un penalti decisivo, pero no estuvo en la siguiente eliminatoria ante el Sporting de Gijón por una lesión. Ayer volvió a entrenar con el equipo. El macedonio sabe que ahora es imprescindible y estará el sábado bajo palos ante el Elche. Ante sí, un mes y medio mínimo para reivindicarse en la portería y buscar incluso la oportunidad de una renovación de su contrato que acaba el próximo mes de junio y que ya se fijó en su contrato cuando llegó al equipo de Mestalla el pasado agosto de 2024 mediante una cláusula asequible por el club.

VCF Corberán necesita recuperar a Dimitrievski para la causa

Las desafortunadas declaraciones del meta abrieron grieta también entre el macedonio y la mayoría de sus compañeros claramente posicionados a favor de Agirrezabala. Dimitrievski pidió perdón en su día ante el vestuario, pero lo hizo, a ojos de sus compañeros, con la boca pequeña y sin demasiada intención de redimirse. Ahora, no queda otra que poner el contador a cero y remar todos juntos. En el horizonte se abre una segunda vuelta con el abismo del descenso a la vista y no es tiempo para reproches, es tiempo para que todos sumen, empezando por el díscolo guardameta.