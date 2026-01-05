Estos son los cortes de tráfico y cambios de bus por la Cabalgata de Reyes de A Coruña

La ciudad de A Coruña se prepara para vivir uno de los días más especiales de la Navidad, la tradicional Cabalgata de Reyes, que se celebra este lunes, 5 de enero. El Ayuntamiento ha coordinado un gran dispositivo de seguridad que contará con 200 personas desplegadas por todo el recorrido para garantizar que la jornada transcurra sin incidentes. La comitiva real provocará importantes cortes de tráfico y modificaciones en el transporte público desde primera hora de la tarde.

Iago Lopez El Rey Baltasar saludando a los niños que participaron en la Cabalgata de Reyes de 2023

Un amplio dispositivo de tráfico y seguridad

Para minimizar las molestias, se ha diseñado un dispositivo especial de tráfico que afectará a todo el recorrido de 4,4 kilómetros. Desde la medianoche del día 4 no se puede estacionar en las calles Revolución Francesa, Igualdad, el margen derecho de Pérez Ardá, la avenida Fernández Latorre, el margen derecho de Costa da Palloza y el margen izquierdo de Primo de Rivera. Además, se establecen cuatro puntos de asistencia sanitaria en Pérez Ardá, Primo de Rivera, plaza de Ourense y María Pita.

Todas las calles del itinerario permanecerán cerradas al tráfico. “Como ya es habitual, se irán abriendo de nuevo según pase la comitiva y el público abandone la calzada”, ha señalado Montse Paz, la concejala de Seguridad Ciudadana de A Coruña. Puntos sensibles como la entrada a la estación de autobuses o la plaza de Ourense contarán con medidas especiales para mantener cierta fluidez, pero otras vías como la avenida de Arteixo tendrán que ser cerradas por completo. Tampoco se podrá acceder al tramo entre Entrejardines y el Obelisco debido a las obras de remodelación de los Cantones.

Cambios en los buses por la cabalgata de A Coruña

Las líneas de autobús urbano de A Coruña también sufrirán importantes modificaciones a partir de las 17:30h debido a la Cabalgata de los Reyes Magos:

Las líneas 12A, 14, 20 y 22 se desviarán por Finisterre y Ronda de Nelle

se desviarán por Finisterre y Ronda de Nelle Las líneas con salida del Hospital Abente y Lago (1, 1A, 2, 2A, 23 y 23A) y la 17 usarán el túnel de O Parrote

y la usarán el túnel de O Parrote Las líneas 3 y 7 circularán por el Paseo Marítimo

circularán por el Paseo Marítimo Las líneas 4, 5, 11, 12, 21 y 24 también verán alterados sus recorridos habituales para sortear el paso de la comitiva.

Noela Bao Parada de bus provisional en la avenida do Porto (A Coruña)

Una cabalgata dedicada al eclipse solar

La cabalgata comenzará a las 17:30 horas en la calle Revolución Francesa, en el barrio de Vioño. Desde allí, recorrerá la calle Igualdad, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, Costa da Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de la Marina, avenida de Montoto y Porta Real, para finalizar en la plaza de María Pita. En total, más de 1.200 personas participarán en el desfile.

La comitiva estará formada por 13 carrozas (tres de los Reyes Magos, tres municipales y siete de entidades colaboradoras), acompañadas por seis trenes, incluyendo uno solidario y otro de la Policía Local como novedad. Un total de 16 compañías artísticas con 170 personas amenizarán el recorrido, durante el que se repartirán 7,5 toneladas de caramelos blandos y sin gluten.

Este año, la temática que inspira la cabalgata es el eclipse total de sol que se producirá el 12 de agosto de 2026. Este evento astronómico no se produce en la Península Ibérica desde hace más de un siglo y A Coruña será uno de los primeros lugares de España donde se podrá ver. Así, habrá motivos que representarán planetas, constelaciones, cometas y un eclipse como símbolo central de la cabalgata.

Una cabalgata más diversa e inclusiva

El Concello refuerza este año su compromiso con la diversidad y la inclusión. A las medidas ya existentes, como los espacios prioritarios para personas con movilidad reducida o las zonas sin ruido para personas con hipersensibilidad auditiva, se suman nuevas iniciativas para que todos puedan disfrutar del evento en igualdad de condiciones.

Este año, gracias a la colaboración con ENKI, se ofrecerá en el Teatro Colón un servicio de préstamo de cascos de reducción de ruido. Esta medida está pensada para que los niños y niñas con trastorno del espectro del autismo o dificultades en el procesamiento sensorial puedan disfrutar plenamente de la cabalgata. Además, en la web municipal ya se puede consultar un mapa interactivo del recorrido ilustrado con pictogramas para anticipar el trazado.