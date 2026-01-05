Cantabria recibe a los Reyes Magos: Consulta los horarios de las cabalgatas de este 5 de enero

Cantabria vivirá este 5 de enero una de sus tardes más esperadas con la celebración de las cabalgatas de Reyes Magos en gran parte de la región. A pesar del frío y la inestabilidad meteorológica, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán calles y plazas para repartir ilusión antes de la noche más mágica del calendario. Dependiendo de la tradición, llegarán por mar, aire o en camello, y en muchos casos visitarán residencias y hospitales.

Llegadas por mar, aire y hasta en camello

En Santander, una de las imágenes más icónicas será la llegada de los Reyes por mar. La cabalgata comenzará a las 18:30 horas desde Gamazo y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento sobre las 20:00 horas, con la participación de más de 1.000 personas y 12 carrozas.

Los Reyes Magos también llegarán por aire a Camargo, aterrizando en el Aeropuerto Seve Ballesteros a las 16:30 horas. En San Vicente de la Barquera y Suances, la llegada será por mar a partir de las 19:00 y 18:30 horas, respectivamente. En Suances, además, se representarán escenas tradicionales como la visita a Herodes.

Tradición y espectáculos únicos

Una de las cabalgatas más singulares es la de Santillana del Mar, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. A partir de las 17:30 horas, los Reyes recorrerán la villa en camellos, acompañados por más de 500 figurantes y la representación del Auto Sacramental como broche final.

En Torrelavega, el desfile ha adelantado su horario a las 18:30 horas por la previsión de bajas temperaturas. El recorrido contará con cuatro carrozas, nueve espectáculos itinerantes y el tren turístico El Grillo, finalizando en el Bulevar Demetrio Herrero.

Desfiles en toda la comunidad

En Reinosa, Sus Majestades visitarán residencias y el Hospital Tres Mares antes de iniciar el desfile a las 18:30. Por su parte, Piélagos ha organizado cuatro cabalgatas, con la principal partiendo a las 16:00 horas desde Quijano, y ha decidido no utilizar pirotecnia para evitar ruidos molestos.

Otros muchos municipios como Castro Urdiales (18:30 h), Argoños (18:00 h), Cartes (19:00 h), Laredo, Santoña y Noja también celebrarán sus propios desfiles. Las comitivas recorrerán las calles céntricas para finalizar con la tradicional recepción y entrega de regalos a los niños.

Con horarios escalonados por toda la región, Cantabria se prepara para una tarde de ilusión en familia. Las autoridades recomiendan consultar con antelación los horarios, acudir con tiempo suficiente a los recorridos y, sobre todo, abrigarse bien para combatir las bajas temperaturas que se esperan.