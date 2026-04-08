La búsqueda de Pablo Cebolla no cesa: preparan una nueva batida con lanchas en el Ebro

La familia de Pablo Cebolla, el joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza la madrugada del pasado 13 de febrero, ha organizado una nueva batida con lanchas, patos y kayaks para el próximo sábado, 18 de abril. Según ha explicado su hermana, Paula Camps, la intención es realizar el rastreo que se quedó pendiente el pasado 14 de marzo debido a que el caudal del río Ebro no lo permitía.

Una búsqueda incesante

A pesar de que los medios a gran escala finalizaron sus labores, la familia y los voluntarios no han cesado en su empeño. Hace dos semanas ya se organizó un rastreo a pie por la zona de los galachos de la Alfranca y la Cartuja Baja. "Nosotros no hemos parado ni vamos a parar", asegura Camps, quien confirma que la intención es "conseguir hacer esa batida sí o sí".

SOS DESAPARECIDOS Cartel de búsqueda de Pablo Cebolla

Entretanto, este mismo sábado, día 11, se continuará con las batidas a pie. Aunque la ubicación exacta está por confirmar, se centrará en "tres o cuatro zonas que quedan por mirar", ha señalado Camps. Se trata de puntos muy amplios, posiblemente más cerca de Zaragoza, donde se acumuló mucho sedimento. La estrategia será concentrar a un gran número de personas para revisar estas áreas de dentro hacia afuera.

Nosotros no hemos parado ni vamos a parar" Paula Camps Hermana de Pablo Cebolla

Un operativo complejo

Para esta nueva jornada de búsqueda con lanchas, la familia volverá a pedir la colaboración de los bomberos para que puedan intervenir si se detecta algo bajo el agua. Además, solicitarán de nuevo el permiso a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para poder utilizar embarcaciones a motor. "Si no es imposible, porque se te lleva la corriente", explica la hermana del desaparecido. La última vez, la operación no se autorizó por motivos de seguridad, pero esperan que esta vez no haya problemas.

Si no es imposible, porque se te lleva la corriente" Paula Camps Hermana de Pablo Cebolla

La familia volverá a contar con la colaboración de pescadores voluntarios, que el pasado 3 de marzo crearon un grupo de whatsapp con un código QR para invitar a otros compañeros a sumarse a la iniciativa para poder rastrear el Ebro con sus embarcaciones. Ya entonces se planteó utilizar sondas y todo el material disponible para analizar palmo a palmo el río en búsqueda de alguna pista de Pablo.

Aunque aquella batida se llegó a organizar, finalmente tuvo que suspenderse y, de hecho, incluso el dispositivo oficial, con los GEAS de la Guardia Civil, tuvo que retirarse dado que el Ebro se encontraba en un momento de crecida y estaba impracticable. Ahora se plantea recuperar esa iniciativa. El operativo se está planteando para el día 18 para que las personas voluntarias que participan tengan tiempo para organizarse.