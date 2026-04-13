El hijo de Francisca Cadenas relata su cara a cara con el presunto asesino de su madre: 'Algo que me llamó mucho la atención es que él estaba sudoroso'

Uno de los hijos de Francisca Cadenas, José Antonio Meneses, ha declarado este lunes ante el juzgado de instrucción de Villafranca de los Barros. En su testimonio, ha relatado el inquietante encuentro que tuvo con uno de los ahora detenidos la misma noche de la desaparición de su madre, el 9 de mayo de 2017. Junto a él, también han declarado su padre y sus dos hermanos, en una jornada que la abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha calificado como 'muy dura'.

José Antonio ha explicado que, la noche de los hechos, tuvo la 'corazonada' de que a su madre 'le había pasado algo'. Esa intuición le llevó, en su camino de vuelta a casa, a detenerse frente al domicilio de Julián, uno de los investigados, una decisión que ahora cobra un nuevo y escalofriante sentido.

Al pararse frente a la vivienda, lo que más le llamó la atención fue un sonido sobrecogedor. 'Escucho a una persona con la respiración súper elevada, andando de un lado para otro con muchísima intensidad y muchísimo nerviosismo', ha relatado Meneses. Ha añadido que, justo cuando decidió llamar a la puerta, 'la intensidad con la que respiraba este sujeto, desciende de manera considerable'.

Un encuentro clave y una puerta cerrada

Tras un instante de espera, uno de los hermanos le abrió. 'Él intenta un poco como con su cuerpo, obstaculizar que yo viera un poco el interior de la vivienda', ha detallado. Pero el dato más revelador para el hijo de Francisca fue su estado: 'Algo que me llamó mucho la atención es que él estaba sudoroso'.

Cuando José Antonio le preguntó si había visto a su madre, la respuesta fue un 'no' precipitado mientras le cerraba la puerta. 'Cuando él está casi cerrando la puerta es cuando él me está respondiendo', ha afirmado, describiendo una escena que, nueve años después, se ha convertido en una pieza clave del caso.

A este episodio se suma el cinismo de uno de los investigados, quien tiempo después de la desaparición se acercó a Meneses en la calle y le dijo: 'A ver si tenéis suerte y esto se resuelve pronto'. Este recuerdo, junto con el de los 'ruidos fortísimos' de 'martillo y cincel' que se oían desde la casa los días posteriores, componen un puzzle que ahora 'cobra un sentido y un por qué de todo' para la familia.

A ver si tenéis suerte y esto se resuelve pronto" Declaraciones de uno de los detenidos (Según José Antonio Meneses)

La familia pide respeto y un tratamiento ético

En una rueda de prensa junto a su abogada y el periodista Paco Lobatón, la familia ha leído un manifiesto para agradecer el trabajo riguroso de algunos medios, pero también para denunciar el tratamiento informativo de otros. Han lamentado la difusión de 'relatos y detalles de una dureza extrema sobre su muerte' que han provocado en la familia un 'sufrimiento añadido, innecesario e injusto'.

'Francisca ha sido víctima de un crimen horrendo que le ha segado la vida, pero que no ha anulado sus derechos al honor y a la intimidad', han reivindicado. Por ello, han pedido un 'compromiso ético' para que la víctima 'no pueda ser reducida a un mero contenido de consumo o de cebo en la batalla de las audiencias'.

Por ser víctima, no puede ser reducida a un mero contenido de consumo" Paco Lobatón Periodista

Una investigación en sus 'primeros pasos'

La abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha aclarado que la investigación judicial se encuentra en sus 'primeros pasos'. Queda por analizar 'mucho material' incautado por la UCO en la vivienda de los detenidos y recibir los informes definitivos, como el estudio antropológico de los huesos.

Guerrero ha desmentido rotundamente las informaciones que fijaban una hora de la muerte o que excluían la participación de uno de los hermanos. 'Si fuera así, no estarían los dos en prisión provisional', ha sentenciado, reafirmando que la acusación tiene 'datos suficientemente sólidos para pensar que los dos tuvieron participación'.

La letrada ha confirmado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a una posible agresión sexual como móvil del crimen. Si se demuestra, ha sido tajante: 'No tengáis la menor duda de que voy a pedir la pena máxima', en referencia a la prisión permanente revisable.