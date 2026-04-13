La Ertzaintza investiga un intento de agresión sexual a una mujer en la Parte Vieja de San San Sebastián

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha confirmado que la Ertzaintza investiga un presunto intento de agresión a una mujer ocurrido en las inmediaciones de la plaza Lasala, en la Parte Vieja de la ciudad. El caso se encuentra bajo la supervisión del Departamento vasco de Seguridad, que instruye diligencias por un posible delito de agresión sexual.

En respuesta a este suceso, el Ayuntamiento de San Sebastián ha celebrado este lunes una concentración silenciosa a mediodía frente al Palacio Consistorial, bajo el lema ‘El Ayuntamiento de San Sebastián contra las agresiones sexistas’. La movilización ha servido también para condenar la presunta agresión sexual registrada el pasado 31 de marzo en la capital guipuzcoana, por la que fue detenido un hombre.

Durante su intervención, Insausti ha trasladado el respaldo institucional a las víctimas y ha asegurado que se han activado los protocolos municipales correspondientes. Asimismo, ha expresado el “dolor” que generan este tipo de hechos, subrayando su dimensión colectiva: “No es solo el dolor de la víctima, es un dolor compartido por toda la ciudad”.

El alcalde ha destacado la unidad de todos los grupos municipales, que han condenado de forma unánime ambos casos, y ha incidido en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y atención a las víctimas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

“San Sebastián es una ciudad que no tolera las agresiones sexistas”, ha afirmado Insausti, quien ha reiterado el compromiso institucional con la seguridad y la convivencia. En este sentido, ha mostrado su preocupación por que este tipo de incidentes se produzcan en zonas céntricas próximas al Ayuntamiento, donde la percepción de seguridad suele ser mayor.