"Si te llaman tus amigos, queda con ellos": el consejo de un enfermo de parkinson para no aislarse

El parkinson es un trastorno neurológico progresivo y degenerativo. Su prevalencia se ha duplicado en los últimos 25 años y se estima que afecta a alrededor de 2.200 en Valladolid y su provincia. La incidencia aumenta con la edad, el 2% de la población de más de 65 años y el 4% de más de 80 padecen esta enfermedad, según los datos de la Sociedad Española de Neurología.

Esta enfermedad no tiene cura y tampoco se sabe cuáles son las causas que lo desencadenan pero si que hay tratamientos que ralentizan su avance y ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde la Asociación del Parkison en Valladolid llevan a cabo actividades para ayudar a los pacientes que tienen este diagnostico.

Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Parkinson Valladolid, fue diagnosticado hace 16 años cuando tenía solo 42. En una entrevista en COPE, relata cómo un temblor en el brazo durante un esfuerzo fue la primera señal y cómo el diagnóstico, aunque inicialmente fue un "relajo", se convirtió en un "caos" que cambió su vida por completo.

Un cambio radical en la vida

Rodríguez explica que tras el diagnóstico cayó en depresión rápidamente. "Tenía en aquellos tiempos 3 niños, mis mejores amigos y mi familia todos me decían anímate", recuerda, pero esa frase le "hundía". Los temblores y otros síntomas motores y no motores le llevaron a una invalidez permanente que le obligó a "rehacer tu vida, montarte tu vida de otra manera".

Nuevos tratamientos y cirugía

El tratamiento para el párkinson comienza desde el diagnóstico con medicación para controlar los síntomas. Sin embargo, en el caso de Rodríguez, llegó un momento en que el exceso de medicación "ya no es bueno para el cuerpo". Por ello, hace cuatro años se sometió a una estimulación cerebral profunda, una operación que consiste en implantar dos electrodos en la cabeza conectados a un neuroestimulador.

"Te cambia mucho la vida", afirma sobre la cirugía. Gracias a ella, pasó de tener "mucho temblor, muchas discinesias, movimientos incontrolados, a no tener nada", y la medicación se redujo bastante, mejorando notablemente su calidad de vida.

Si te llaman tus amigos para quedar contigo, queda con ellos" Carlos Rodríguez Presidente de la Asociación Parkinson Valladolid

La labor de la asociación

La Asociación Parkinson Valladolid, que preside desde hace ocho años, cuenta con 350 socios y atiende a cerca de 200 enfermos cada semana. Ofrecen acompañamiento, información y terapias como fisioterapia o logopedia. "Cuando llegan allí les hacemos una valoración y, en función de eso, les aplicamos la terapia que más les interese", detalla.

La labor de la asociación

Uno de los datos que observan es que cada vez hay más enfermos de Párkinson y más jóvenes. "Hay gente que con 30 35 años ya está yendo a la asociación, cosa que antes no se veía", señala. Explica que, por lo general, cuanto más joven es el paciente, más agresivo suele ser el proceso.

A mí esto me da trabajo, pero me llena mucho" Carlos Rodríguez Presidente de la Asociación Parkinson Valladolid

Ante este escenario, el presidente de la asociación da dos consejos básicos: asumirlo y no aislarse. "Esta enfermedad tiende a aislarte", advierte, por lo que recomienda mantener la vida social como algo "fundamental". Su mensaje es claro: "Si te llaman tus amigos para quedar contigo, queda con ellos", y no poner "la excusa fácil" de quedarse en casa.

Tras recibir la invalidez absoluta, Rodríguez se preguntó: "¿y ahora qué hago yo?". Encontró la respuesta al frente de la asociación, una labor que, según concluye, le llena: "A mí esto me da trabajo, pero me me llena mucho".