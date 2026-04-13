Amaia Agirre no optará a la reelección como alcaldesa de Getxo, "una decisión personal que no ha sido fácil, pero sí profundamente reflexionada"

Amaia Agirre no optará a la reelección como alcaldesa de Getxo

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha decidido no presentarse como candidata en las elecciones municipales de 2027, poniendo fin a su etapa al frente del Ayuntamiento getxotarra al término de la actual legislatura.

El anuncio ha sido acompañado por el reconocimiento del presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, quien ha destacado el trabajo desempeñado por Agirre, así como su “implicación y compromiso” durante su mandato.

Según ha informado el Partido Nacionalista Vasco, el proceso interno para designar a la persona que encabezará la candidatura jeltzale en Getxo se pondrá en marcha en los próximos días.

carta a la militancia

En una carta dirigida a la militancia, Agirre explica que se trata de "una decisión personal que no ha sido fácil, pero sí profundamente reflexionada".

La alcaldesa asegura que el final de la legislatura coincide con el cierre de una etapa política, y defiende la necesidad de dar paso a “nuevas personas, nuevas miradas y nuevos impulsos” para continuar el desarrollo del municipio.

En su misiva, subraya también la importancia de la renovación dentro del proyecto político, con el objetivo de seguir construyendo un Getxo “cohesionado, moderno y con futuro”.

compromiso hasta el final del mandato

Pese a su decisión de no concurrir a los próximos comicios, Agirre afirma que mantendrá su compromiso institucional hasta el final del mandato, garantizando que continuará desempeñando sus funciones “con la misma dedicación, responsabilidad e ilusión”.

La regidora ha reiterado, además, su vinculación con el proyecto del PNV y ha agradecido el respaldo recibido por parte de sus compañeros de partido a lo largo de los últimos años.

En su balance, destaca un periodo “intenso”, marcado por desafíos y logros, en el que, según afirma, se han sentado las bases de “un nuevo tiempo” para el municipio. En este sentido, valora que en los últimos años han compartido un camino "intenso, lleno de retos y también de logros".

"Entre todas y todos hemos contribuido a sentar las bases de un nuevo tiempo para nuestro municipio, con una mirada abierta, constructiva y profundamente arraigada en nuestros valores", indica.