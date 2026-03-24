Así es el pionero programa de un hospital de Zaragoza para tratar el dolor crónico con ejercicio y neurociencia: "Indicado para problemas lumbares y cervicales"

El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza ha puesto en marcha un programa de afrontamiento activo del dolor crónico, dirigido a pacientes con lumbalgias y cervicalgias persistentes. Esta iniciativa, una de las primeras de este tipo en los hospitales públicos de Aragón, está coordinada por la médica rehabilitadora Amparo Santamaría y el fisioterapeuta Gorka Ortego.

Educación y ejercicio como terapia

El tratamiento plantea un enfoque terapéutico basado en la participación activa del paciente. El proceso combina la educación en neurociencia del dolor con el ejercicio terapéutico supervisado y, desde su inicio, ya se han atendido a 70 pacientes.

Tras una valoración individual, los participantes asisten a un programa de diez sesiones en grupos de entre cinco y diez personas. El objetivo es mejorar su funcionalidad, reducir la intensidad del dolor y fomentar su autonomía en el manejo de la patología.

El modelo se basa en la evidencia científica más reciente, que señala la eficacia de combinar la pedagogía sobre el dolor con la actividad física progresiva.

DGA Amparo Santamaría, médica rehabilitadora, y Gorka Ortego, fisioterapeuta.

Este enfoque responde a las recomendaciones de las sociedades científicas, que promueven estrategias centradas en la actividad y el autocuidado frente a los tratamientos pasivos.

Beneficios para el sistema sanitario

Además del beneficio para los pacientes, estos programas mejoran la organización sanitaria. La iniciativa, enmarcada en el Sector Zaragoza I, favorece el autocuidado, reduce la dependencia de fármacos y optimiza el uso de los recursos asistenciales.