Actos vandálicos en el cementerio de Zaragoza: Lápidas, nichos y elementos decorativos, aparecen destrozados

Uno de los nichos que han aparecido destrozados en el cementerio zaragozano.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado los actos vandálicos que se han registrado en las últimas semanas en cerca de 200 ornamentos y elementos decorativos de lápidas y nichos en el Cementerio de Torrero.

Fueron las Brigadas Municipales del camposanto zaragozano las que detectaron estos destrozos que han sido denunciados ante la Policía Nacional. Se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido y se ha reforzado la vigilancia en el cementerio con una mayor presencia de agentes de la Policía Local. El consistorio ha animado a los afectados, como propietarios directos, a que también interpongan las correspondientes denuncias ante Policía Nacional.

Para facilitar la información y los trámites a los ciudadanos, a lo largo de estos días se colgará en la página web municipal el listado actualizado de todos los espacios afectados hasta la fecha por estos actos vandálicos.

Entretanto, el departamento de Urbanismo está estudiando la manera de reforzar la seguridad en el perímetro del camposanto con el objetivo de dificultar el acceso ilegal al mismo.

EFE Varios nichos, lápidas y elementos decorativos han aparecido destrozados.

se trata de un delito contra el patrimonio

El equipo de gobierno municipal recuerda que "estos actos no solo representan un delito contra el patrimonio público y privado, sino que constituyen una grave falta de respeto a la memoria de nuestros seres queridos y a un lugar de descanso y recogimiento".

"El vandalismo en un camposanto es una acción que trasciende el daño material, causando una profunda indignación entre todos los zaragozanos y especialmente entre aquellos que han visto dañados los espacios de descanso de sus seres queridos".

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA El cementerio de Torrero es el más grande de Aragón y tiene más de 190 años de antigüedad.

MÁS DE 190 AÑOS DE HISTORIA

El Cementerio de Torrero de Zaragoza lleva funcionando 191 años y en la actualidad cuenta con una superficie de más de 519.000 metros cuadrados, 22 veces la extensión de la plaza del Pilar.

En él reposan los restos de cerca de 700.000 personas, siendo el recinto funerario más grande de Aragón. Además, cuenta con casi 6 hectáreas de zonas verde y tiene 115.000 nichos, 9.027 columbarios, 147 panteones, 1.084 capillas y 19.408 sepulturas.