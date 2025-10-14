La mejoría no basta a la SD Huesca para puntuar en Cádiz

La SD Huesca de Sergi Guilló encontró en Cádiz un equilibrio que no le sirvió para puntuar (1-0). Sin embargo, la imagen mostrada por los azulgranas mejoró de forma considerable con respecto a los anteriores desplazamientos a Ceuta (2-1) y La Coruña (4-0). Los azulgranas han encadenado tres derrotas como visitantes y están mostrando una evolución que les acerca más a la mayor solvencia que ofrecen en El Alcoraz. El mayor debe del técnico reside ahora en evitar que el rival le haga mucho daño con poco: el líder de Segunda División solo necesitó para ganar dos tiros a puerta y los oscenses volvieron a encontrar dificultades para generar ocasiones claras de gol.

La falta de entendimiento entre Pulido y Liberto que dio pie al tanto de los gaditanos en el minuto 70 decidió un encuentro en el que nadie mereció ganar ni perder. La SD Huesca no fue inferior al primer clasificado y mostró algunas de las soluciones en las que Guilló ha trabajado para poner coto a la serie de derrotas: van cuatro en las seis últimas jornadas; tres de ellas, lejos de El Alcoraz. La de Cádiz fue muy distinta a las del Alfonso Murube y Riazor. Con llegadas claras, sobre todo en la primera mitad, y una labor defensiva muy sólida hasta que se cometió el único error de la tarde. Se acumularon méritos para el empate pero los aragoneses solo chutaron una vez entre palos. Los de Guilló buscan todavía el término medio entre el orden y el ataque, la eficacia y la seguridad defensiva.

El cambio de dibujo que se emprendió en la jornada anterior contra el Burgos tuvo continuidad y el entrenador volvió a optar por un 4-2-3-1. La gran tarea pendiente residía en encontrar soluciones con la pelota y un mayor dinamismo en ataque, para lo que el ilicitano renovó esta parcela casi al completo con Portillo, Liberto y Enol. Atrás, Pulido y Piña se han confirmado como una pareja de centrales solvente, y en la segunda parte se dio entrada a Óscar Sielva para reforzar el centro del campo con un tercer hombre y ayudar en una presión efectiva.