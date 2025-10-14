Vicenç Sabater: "Todo el equipo está muy implicado en el trabajo defensivo"
El portero del Poblense vuelve a ser uno de los destacados en la jornada de Segunda RFEF tras el 0-0 en Alcoy
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura2:42 min escucha
"Trump carece de filtros, pero eso no quiere decir que no tenga plan estratégico para la zona"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h