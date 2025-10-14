COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Vicenç Sabater: "Todo el equipo está muy implicado en el trabajo defensivo"

El portero del Poblense vuelve a ser uno de los destacados en la jornada de Segunda RFEF tras el 0-0 en Alcoy

Vicenç Sabater
00:00
Descargar

Vicenç Sabater

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura2:42 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 14 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking