25 años de la muerte de Enrique Urquijo: su adiós fue en Zaragoza

Se han cumplido 25 años de la muerte del líder y voz de Los Secretos, Enrique Urquijo. Fue un 17 de noviembre de 1999 cuando Urquijo fue encontrado sin vida en un portal de la calle Espíritu Santo del madrileño barrio de Malasaña.

Mucho se especuló sobre su muerte. Enrique Urquijo acababa de salir de un centro de desintoxicación donde había ingresado de forma voluntaria para tratar sus problemas con las drogas. La misma noche que abandonó este centro, falleció. Durante mucho tiempo se dijo que su muerte se había producido por sobredosis, aunque años después su hermano Álvaro (actual voz de Los Secretos) aseguró en un libro que la muerte de Enrique se produjo por mezclar una pequeña cantidad de droga con la medicación que estaba tomando. Afirmó además que se produjo de forma accidental y que su hermano no tuvo en ningún momento intención de quitarse la vida.

Este lunes en COPE han estado recordando a Enrique sus compañeros en Los Secretos: su hermano Álvaro y el guitarrista del grupo, Ramón Arroyo. "Enrique sigue vivo gracias a su legado musical tanto para nosotros como para gente joven que ni siquiera había nacido cuando mi hermano murió. Eso es lo más cercano a seguir vivo. Es el mejor premio para cualquier artista", ha asegurado Álvaro en COPE.

SU ÚLTIMO DIRECTO, EN ZARAGOZA

La muerte de Enrique fue un shock para todos los seguidores de Los Secretos y sobre todo, para los componentes del grupo: "Cuando Enrique falleció nos quedamos devastados. Tuvo una recaída estúpida que no debió ocurrir. Hasta ese momento llevaba una racha buenísima, pero todo terminó con un accidente que no debió ocurrir nunca".

Un mes antes de su fallecimiento, Enrique Urquijo se subió a los escenarios por última vez y lo hizo en las Fiestas del Pilar de 1999. No fue con Los Secretos, sino con el grupo aragonés Ixo Rai. Enrique les acompañó como invitado el 12 de octubre de 1999 en un concierto en que cantó con ellos y tocó la guitarra en el tema "Te debo una canción".

La invitación a Urquijo surgió a raíz de que el guitarrista de Los Problemas (la banda paralela que Enrique tenía al margen de Los Secretos) colaboraba habitualmente con Ixo Rai. Así nació la idea de que Urquijo tocará en Zaragoza junto a Ixo Rai.

Pocas semanas después, a comienzos de noviembre de 1999, Enrique apareció públicamente por última vez en la entrega de los Premios Amigo. Para rememorar su último concierto con Los Secretos debemos remontarnos al mes de junio de 1999.

EFE Última aparición pública de Enrique Urquijo en los Premios Amigo de 1999

LOS SECRETOS SIN ENRIQUE URQUIJO

En la entrevista realizada este martes en La Tarde de COPE, Álvaro Urquijo también ha hablado de cómo Los Secretos decidieron seguir con su carrera musical tras la muerte de Enrique.

"Me llamó mi hermano pequeña Lydia y me dijo que Enrique tenía muchas deudas en su testamento. Le podían haber embargado la casa a mi sobrina y por eso, decidimos hacer un disco de homenaje con muchos artistas invitados. Con ello, pusimos el nombre de Enrique donde debía estar. Ese disco fue la puerta abierta a que Los Secretos siguieran adelante. Después hicimos conciertos para completar las colaboraciones que no pudieron estar en ese disco. Por ejemplo, en Zaragoza estuvimos con Amaral y con Bunbury", afirma Álvaro en COPE.

Tras eso la industria musical fue "tan insistente" que Los Secretos decidieron "seguir adelante a pesar de nuestras inseguridades y miedos al no tener la presencia de Enrique".

A día de hoy, y 25 años después de la muerte de Enrique Urquijo, Los Secretos siguen triunfando con un musical e incluso, una película que está por llegar próximamente que contará desde la infancia de los Urquijo hasta la muerte de Enrique.