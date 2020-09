'Toro' Fernández: "Más que una presión, para mí el ascenso es una motivación"

Gabriel 'Toro' Fernández era presentado este lunes como nuevo futbolista del Real Zaragoza. El delantero uruguayo, tras entrenarse por primera vez con el resto de sus compañeros, comparecía en la sala de prensa del estadio de La Romareda y destacaba su ilusión por vestir la camiseta del conjunto blanquillo: "Estoy contento de estar aquí. Me gustó el Club y el ambiente que genera el poder subir a Primera División. Es una de las primeras cosas en las que pensé. No dudé en decir que sí porque es un desafío muy lindo".

El delantero viene cedido para esta temporada por el Celta de Vigo, con la ambición de "ayudar" a sus compañeros y aportar "su granito de arena" donde le toque. Unos compañeros que conocía en el entrenamiento matinal, justo antes de la presentación, encontrándose un grupo "muy humilde y que quiere competir. Tengo muy claro que el Real Zaragoza es un equipo que lucha en todo momento", añadía 'Toro' Fernández, consciente de que sus características casan con la filosofía guerrera del cuadro aragonés.

El delantero charrúa no tiene miedo y parece tener claro cómo se debe afrontar el objetivo de volver a Primera: "Ascender no es una presión, para mi es una motivación". Sabe que se le ha traído para marcar muchos goles, pero se mostró prudente a la hora de predecir una cifra aproximada: “No me marco cifras; cuando anote goles bienvenidos sean". Hay que recordar que la pasada temporada sólo marcó un tanto en los veintidós partidos en los que participó con el Celta.

Poco a poco dice que irá conociendo más al club, a sus compañeros y al entrenador: "Hablé con el entrenador poco, pero con los días charlaré más. Me encontré con un grupo que quiere competir y es muy humilde. Me han tratado muy bien y les agradezco el buen recibimiento".

Respecto a su preferencia en el ataque, Gabriel 'Toro'Fernández explicó que se siente más cómodo con otro punta cerca, pero que se puede adaptar a todo: "Me gusta jugar con un compañero al lado, pero puedo estar solo.La clave es presionar siempre arriba".



Por otra parte, la plantilla del Real Zaragoza llevaba a cabo en la tarde de este lunes una nueva sesión de entrenamiento, completando de esta forma, junto al ensayo matinal en el que se había ejercitado ya 'Toro' Fernández, la doble sesión de trabajo prevista por el cuerpo técnico para la jornada del lunes, tras el descanso dominical posterior al choque ante el Getafe . El equipo aragonés, de esta forma, continúa afinando su puesta a punto pensando en el inicio liguero, programado para el próximo fin de semana del 26 y 27 de septiembre, ante Las Palmas, en La Romareda.

A las órdenes del técnico Rubén Baraja, los blanquillos realizaban un ensayo vespertino en el que trabajaban íntegramente con balón. El equipo sigue profundizando en el aprendizaje del método del entrenador vallisoletano, con el objetivo de asimilar cuanto antes los conceptos que quiere desarrollar de cara a la temporada entrante.

El equipo se ejercitará de nuevo este martes en la Ciudad Deportiva, en una única sesión preparatoria que dará comienzo a las 9:30 horas. El miércoles espera el Nástic y el sábado vendrá el Girona, para completar los encuentros preparatorios previos al inicio liguero.