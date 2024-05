La crítica de Juanma Castaño sobre el grave error de LaLiga con la entrega del título: "Muy mal"

Parece que ya hay una solución para que el trofeo que le acredita al Real Madrid campeón de LaLiga pueda levantarlo el equipo y celebrarlo como merece: después de algunas propuestas que no han gustado a los equipos implicados, el club blanco recibirá la copa de campeón en el próximo partido que juegue como local, en el estadio Santiago Bernabéu, como informó este lunes Isaac Fouto.

Lo que en otro momento hubiera sido una jornada de celebración no fue tal. El título no se logró sobre el césped si no varias horas después, cuando acabó el encuentro de Montilivi. Y algunos futbolistas ya se habían ido a sus casas. Aunque la Cibeles estaba vallada la presencia de aficionados fue testimonial y los jugadores ni siquiera se acercaron por la mítica fuente. Pudo haber alguna fiesta privada de alguno de ellos, pero públicamente no se hizo nada.

Luka Modric levanta la copa de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabeú | FOTO: Real Madrid

Y es que, durante la mañana del lunes se conoció que la RFEF pretendía entregar el trofeo de LaLiga al Real Madrid este próximo sábado en Granada, en Los Cármenes. Se da la circunstancia de que ese mismo día podría darse el descenso matemático del Granada a Segunda División.

"Imagínense", proponía Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, "si eso sucede, el ambiente que podría haber en el estadio para aplaudir al campeón o que el campeón celebrase su título. Menos mal que la idea no le gustó ni al Madrid ni al Granada". La Federación, finalmente, dio marcha atrás.

Un despropósito de LaLiga con el campeón

Para Juanma Castaño, "todo esto nace mal, muy mal". El director de El Partidazo de COPE cree que LaLiga debería haber considerado que este pasado fin de semana el Real Madrid podría haber sido campeón en su estado ante su público. "Que me digan cuál es el momento más importante de la temporada para una organización tan relevante como LaLiga: la entrega del trofeo al campeón".

Por ese motivo, Castaño sugiere que "habría que haber movido lo que hiciera falta para que ese acontecimiento se hubiera producido en el Bernabéu. Digo para que, en el futuro, si vuelve a repetirse que haya campeón a cuatro jornadas para el final en función de otros resultados, se puedan poner varios partidos a la vez, o pones uno antes que otro y el equipo que puede ser campeón lo pueda celebrar en el momento en que acaba el partido".

Cabe recordar que, recientemente, se cambió un partido de hora. El Real Madrid iba a haber jugado en Anoeta el sábado y el partido se movió al viernes, tras conseguir la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones y tener así un día más para preparar la eliminatoria, "y no se murió nadie", concluyó Castaño: "Así que eso de que no se pueden cambiar los partidos..."

Por lo tanto, no hay logística que impidiera que ambos partidos, el Real Madrid - Cádiz y el Girona - Barcelona, se hubieran celebrado al mismo tiempo.

La entrega, en diferido

Como LaLiga no quiso mover ninguno de los dos partidos que afectaban a la resolución del título de LaLiga, ahora nos encontramos con una entrega de la copa en diferido. "Hemos dejado pasar la imagen que habría sido la apertura de todos los periódicos y todos los informativos. Y no es porque sea el Real Madrid, sino porque se trata del campeón", remarcó Juanma Castaño, que todavía aportó una solución más a una situación distinta.

¿Qué ocurriría si se diera la posibilidad de que hubiera dos posibles campeones? "Pues se ponen dos Copas, no pasa nada, si son réplicas, y el que gane, la levanta. Si esto es un show, y debería haberse organizado así", finalizó.