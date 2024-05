Marc Vidal desgrana los datos de afiliación a la Seguridad Social: "En estas cifras no se dice todo"

Marc Vidal, en su 'Salida de Emergencia', da todas las claves sobre las cifras de afiliados a la Seguridad Social.

El Gobierno insiste en hablar de cifras históricas en materia de empleo, pues aseguran que "por primera vez la cifra de afiliados a la Seguridad Social ha alcanzado los 21 millones de trabajadores en abril"

La Seguridad Social alcanzó en abril los 21 millones afiliados y el paro bajó en 60.503 personas El sector servicios, con la hostelería a la cabeza, han aportado a la Seguridad Social casi 92.000 afiliados más 06 may 2024 - 08:59

Sin embargo, Marc Vidal no comprende por qué lo hacen, "pues los datos sin tunearlos seguirían siendo buenos, en esas cifras no se dice todo. Todo lo que nos ayudaría a entender mejor la realidad laboral de este país".

Por ejemplo, insisten en hablar de "21,1 millones de trabajadores, cuando eso no es correcto. En realidad son 21,1 millones de afiliaciones, que no se corresponden con el número de ocupados. Y no lo digo yo, sino la propia ficha técnica del Ministerio: allí se detalla que la estadística de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social ofrece los datos sobre altas y bajas de afiliación”.





Y sigue diciendo: “Por lo que una misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de afiliación tenga, ya sea por tener varias relaciones laborales. Es decir, que los 581.000 pluriempleos no corresponden a 581.000 trabajadores, como mínimo serían la mitad".

Se pregunta Herrera si en el número de parados también hay letra pequeña. Y Marc Vidal incide en que también porque "el desempleo está en 2.666.500, la cifra más baja desde septiembre de 2008. Y visto así es formidable. El problema aquí es que ese es el paro registrado, no el real, no el paro efectivo".

"No entiendo este discurso glorioso que no permite hacer un análisis serio del asunto"

El paro efectivo es el que se obtiene sumando, al paro registrado, todo el resto de demandantes de empleo con relación laboral y que sin estar trabajando no se suman en la estadística de parados. En total, eso suma 3,4 millones, "no 2,6. Que, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico de nuestra sociedad, tampoco sería un mal dato. Por lo que no entiendo este discurso glorioso que no permite hacer un análisis serio del asunto".

Y hay otro problema. "Como el 47% del crecimiento del empleo proviene del turismo, los salarios resultantes siguen siendo muy bajos. Por lo que lo importante ya no es tanto la creación de empleo, sino el tipo de empleo que se crea. Esta es una de las razones por las que el salario medio puede ir creciendo, pero el mediano, es decir, el más frecuente, sigue siendo muy bajo", reflexiona Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

Por eso, Marc Vidal concluye su sección con una petición a los políticos: "Que trabajen sobre datos completos, en todo su espectro, porque si no, ni los que mandan, ni los que quieren mandar, nos podrán llevar hacia la Salida de Emergencia".

