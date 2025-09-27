El Real Zaragoza logra por fin su primera victoria (0-1) y Gabi respira

Sebas Moyano celebra el gol con el que dio el triunfo al Real Zaragoza ante el Mirandés en Vitoria

El Real Zaragoza consiguió en la noche de este viernes en Vitoria la primera victoria de la temporada (0-1) gracias a un gran derechazo de Sebas Moyano a los 26 minutos de la primera parte. Y lo hizo a costa de un débil Mirandés que ha perdido los tres partidos que lleva jugados como local de prestado en el estadio de Mendizorroza.

De esta forma, coge aire el entrenador zaragocista, Gabi Fernández, que hubiera quedado al borde de la destitución si no hubiera ganado este encuentro, que planteó de inicio con siete cambios en la alineación respecto al once que había perdido el anterior partido en Ceuta. Andrada debutó en la portería, Tachi jugó su primer partido oficial y Marcos Cuenca disfrutó de su primera titularidad.

Saidu se incrustó esta vez en un sólido trivote en el centro del campo, junto a Guti y un excelente Paul Akouku. Es cierto que no había demasiado rival enfrente, pero también fue evidente la mejoría zaragocista. El listón tampoco estaba muy alto.

El encuentro comenzó con un guión marcado por las imprecisiones locales y los rojillos tenían dificultades para sacar el balón jugado desde atrás, situación que aprovechó el conjunto aragonés para instalarse con frecuencia en campo contrario.

Desde la banda, Gabi pedía más intensidad a los suyos mientras Moyano ya avisaba con centros peligrosos que no encontraron rematador.

Entre faltas y pérdidas, el Mirandés trataba de resistir al empuje de un Real Zaragoza que, aunque más dominador, no conseguía traducirlo en el marcador. La ocasión más clara hasta entonces la tuvo Cuenca, que apareció por sorpresa en el área para rematar un centro medido de Carlos Pomares, pero su remate se marchó fuera.

Sin embargo, en el minuto 26, un pase al hueco de Raúl Guti que buscaba a Francho lo rechazó débilmente un defensor del Mirandés y la pelota quedó franca para que Sebas Moyano recortara con clase a Juan Gutiérrez y así, ya dentro del área, lanzar un disparo imparable a la escuadra. Un gran gol que ponía por delante al conjunto aragonés, que también tuvo alguna opción para volver a marcar antes del descanso ante un Mirandés que sufría.

El conjunto burgalés salió con otra cara tras el descanso y pronto tuvo su primera gran ocasión que fue un aviso de que los rojillos habían despertado y estaban dispuestos a poner en apuros al Zaragoza.

Con una presión mucho más alta, el conjunto de Fran Justo trató de incomodar la salida de balón aragonesa, pero la portería de Andrada seguía sin ser perforada.

El partido se fue abriendo y aparecieron las ocasiones más claras para los locales. El exzaragocista Alberto Marí estuvo muy cerca de marcar tras una buena combinación en ataque.

Poco después, un disparo de Bauzà se estrelló en el larguero, en lo que pudo ser el empate. Sin embargo, los intentos rojillos se fueron diluyendo con el paso de los minutos.

En el tramo final, con seis minutos de añadido, que se ampliaron a siete, el Mirandés tuvo la última de nuevo en las botas de Marí, cuyo reverso tampoco encontró puerta.

El nerviosismo se adueñó de los locales, incapaces de gestionar los instantes decisivos, mientras el Real Zaragoza aguantó sólido atrás para certificar la primera victoria de la temporada y salir provisionalmente de los puestos de descenso.

CD Mirandés 0: Nikic; Hugo Novoa, Pica (Córdoba, minuto 66), Sergio Postigo (Alberto Marí, minuto 70), Juan Gutiérrez, Medrano (Pablo Pérez, minuto 46); Bauza, Marino, Pablo López (Varela, minuto 83); Petit y Carlos Fernández ( El Jebari, minuto 66).

Real Zaragoza 1: Andrada; Francho, Insua, Tachi, Pomares; Cuenca (Paulino, minuto 52), Paul, Saidu (Keidi Bare, minuto 82), Guti, Sebas Moyano (Tasende, minuto 82); y Dani Gómez (Bazdar, minuto 82).

Goles: 0-1, minuto 26: Sebas Moyano.

Árbitro: Orellana Cid, del colegio andaluz. Mostró cartulina amarilla a Bauza, Pablo Pérez y Varela, por el Mirandés; y a Saidu, Guti, Pomares y Andrada, por el Real Zaragoza.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de liga, disputado en Mendizorroza por las obras en Anduva, con la presencia de 3.352 espectadores.