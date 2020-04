Casademont Zaragoza acepta y entiende las bajas voluntarias y definitivas de Jason Thompson y D.J. Seeley

Conocida la decisión de Jason Thompson y D.J. Seeley de abandonar definitivamente el club, entendida y aceptada por Basket Zaragoza, el director deportivo, Pep Cargol, ha comentado hoy que: "les agradecemos el trabajo que han realizado con nosotros, su profesionalidad, cercanía y compromiso con los valores del equipo y del club. Y lo mucho que nos han ayudado a crecer y a ganar. Les deseamos mucha suerte en el futuro. A partir de ahí, cuando llegue el momento, pues veremos lo que hacemos al respecto", refiriéndose a cómo cubrir sus vacantes al volver a competir, si es el caso.

“No podemos aislar el baloncesto del contexto general”, confiesa alabando la gestión y la solidaridad y profesionalidad de la plantilla. “El club siempre ha estado atento y ha ido dando respuestas a la situación”. Un escenario que ha deparado un playoff con doce equipos en el que no se renuncia a nada: “Llegado el punto, intentaremos competir con las máximas posibilidades”, asegura destacando también que el gran trabajo realizado hasta la fecha no caerá en saco roto. “En la peor de las situaciones seríamos séptimos y eso garantiza un puesto en Europa”, confirma.

El director deportivo del Casademont Zaragoza celebra que su equipo disputará la competición europea en la próxima temporada, tras el acuerdo establecido por la ACB para finalizar la campaña en julio con un playoff entre los doce mejores equipos. Las reglas de esta fase definitiva garantizan que el club aragonés terminará el curso 2019-2020 como mínimo en séptima posición, independientemente del resultado que logre en las eliminatorias por el título, lo que le brinda un billete a la Champions League. Si finalmente la competición no se puede reanudar porque no se cumplen las medidas sanitarias necesarias para garantizar la protección de los jugadores, el equipo zaragozano concluirá la temporada en tercera posición, el puesto que ostentaba antes de que se suspendieran los partidos por la pandemia de COVID-19: “Nuestro objetivo de jugar en Europa está intacto”, ha expresado Cargol en su primera rueda de prensa telemática, desde que el club cancelase sus entrenamientos el pasado 12 de marzo por la crisis sanitaria del coronavirus.

El director deportivo ha puesto en valor la “unanimidad” que se ha alcanzado entre todos los clubes para terminar la temporada con un formato alternativo de competición, en el que “todo el mundo ha tenido que ceder. No es un traje a medida para todo el mundo, sino una decisión que parte del bien común”, ha subrayado. No obstante, Cargol ha señalado que se atendrán las directrices que establezcan el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes para la reanudación de los partidos.

Ante el previsible alargamiento de la temporada más allá del 30 de junio, Cargol ha afirmado que no ve ningún problema en que jugadores como Carlos Alocén, que terminan su vinculación con el club, puedan participar en el playoff. Los que tampoco estarán, además de Jason Thompson y Dennis Jerome Seeley, serán Javier Justiz y Renaldas Seibutis, que se recuperan de lesiones de larga duración.

El director deportivo no ha aclarado si Casademont Zaragoza acudirá al mercado de fichajes antes de que llegue la fase final de la temporada o si tratará de recuperar algunos jugadores cedidos como el canterano Jaime Pradilla. “Hay una serie de condicionantes que todavía no están decididos”, ha insistido.

Más allá del final de temporada, Cargol también ha hablado sobre los interrogantes que presenta la próxima campaña, que estará marcada por las limitaciones de ingresos de los equipos: “Vamos a intentar confeccionar el mejor equipo posible dentro de nuestras posibilidades presupuestarias”, ha subrayado.

Eso sí, Cargol no ha esclarecido si el club estudia compensar de alguna manera a los abonados, que no podrán ver presencialmente el tramo final de esta temporada y que tal vez no puedan hacerlo tampoco en la 2020-2021: “Lo previsible es que haya un tiempo, hasta que no exista un entorno de seguridad, en el que los pabellones no estarán al 100 % o quizás estén vacíos”.

