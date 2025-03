Casademont cae en semifinales de la Copa de la Reina ante Perfumerías (70 - 66)

Casademont Zaragoza ha caído eliminado de la Copa de la Reina tras perder en semifinales ante Perfumerías Avenida por 4 puntos: 70 a 66. Las zaragozanas no consiguen jugar su tercera final de Copa consecutiva, después de la que ganaron en 2023 en el Pabellón Príncipe Felipe y la que perdieron en Huelva en 2024 ante Valencia.

El primer parcial fue para Casademont que comenzaba imponiéndose por 4 a 9. Un 2 + 1 de Evans abría una distancia de 6 para las aragonesas (6 - 12), que Fasoula recortaba para Perfumerías hasta el 13 - 14. Los dos equipos precipitaron sus ataques y eso hizo que no encontraran buenos tiros ni las salmantinas para remontar ni las zaragozanas para distanciarse de forma definitiva en el marcador. Eso sí, la aportación final de Nerea Hermosa hacía que las de Cantero terminasen el primer cuarto 7 arriba: 13 - 20.

El segundo parcial comenzaba con un 6 a 0 para Perfumerías que establecía el 19 - 20 en el marcador. Nerea Hermosa volvía a poner a las zaragozanas por delante: 19 - 22. Una distancia de 2 - 3 puntos que se mantuvo ante las ferreas defensas de ambos equipos que evitaban que tanto Casademont como Perfumerías mejorasen sus porcentajes anotadores. Con empate a 27 se afrontaban los últimos minutos antes del descanso para que los puntos de Fraser y Mawuli permitiesen a las rojillas irse al descanso un punto arriba: 30 - 31.

Tras el paso por vestuarios, la igualdad se mantuvo con intensas defensas de los dos equipos, aunque las zaragozanas estaban algo mejor en el rebote. Con empate a 36 se llegaba a los cinco minutos del parcial y aunque las salmantinas se ponían 4 arriba (42 - 38), Casademont no tardaba en volver a aproximarse: 42 - 41. Tres puntos de Martín suponían el 45 - 41 con el que Cantero pedía tiempo muerto para que Perfumerías no se distanciase en el marcador. Algo que las zaragozanas no pudieron lograr porque ahí llegó un parcial de 12 a 0 con los triples de Delaere y Carter, para que Perfumerías terminase el tercer cuarto con su máxima ventaja de partido hasta entonces, 13 puntos arriba: 54 - 41.

En los últimos diez minutos, las salmantinas siguieron ampliando su renta hasta una máxima de 17 puntos: 58 - 41. Evans y Atkinson rompían la mala racha anotadora de las zaragozanas: 58 - 50. Las de Cantero peleaban arropadas por su afición ante un Pabellón Príncipe Felipe repleto con 10.000 espctadores. Llegaron a ponerse a 4 tras un triple de Mariona (68 - 64), pero no hubo tiempo para la remontada y Perfumerías Avenida ganaba por 70 a 66 para pasar así a la final y luchar por la que podría ser su undécima Copa de la Reina. Será en una final inédita ante el Jairis de Murcia.