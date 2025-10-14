CIBERSEGOVIA 2X05: La importancia de la formación en Inteligencia Artificial
El CEO de CIBERSEGURA, Abel Gómez, da las claves de una buena formación en Inteligencia Artificial: los cursos de CIBERSEGURA
Ramón Morales
Segovia - Publicado el
1 min lectura8:32 min escucha
Muchos pensamos que tenemos el conocimiento suficiente para utilizar una herramienta tan poderosa como la Inteligencia Artificial, pero...¿realmente le estamos sacando todo el partido que podemos? El CEO de CIBERSEGURA, Abel Gómez, nos da las claves
