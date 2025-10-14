COPE
Programación local en Segovia
CIBERSEGOVIA 2X05: La importancia de la formación en Inteligencia Artificial

El CEO de CIBERSEGURA, Abel Gómez, da las claves de una buena formación en Inteligencia Artificial: los cursos de CIBERSEGURA

CIBERSEGOVIA 2X03: Entrevista al Chat GPT
Ramón Morales

Segovia - Publicado el

1 min lectura8:32 min escucha

Muchos pensamos que tenemos el conocimiento suficiente para utilizar una herramienta tan poderosa como la Inteligencia Artificial, pero...¿realmente le estamos sacando todo el partido que podemos? El CEO de CIBERSEGURA, Abel Gómez, nos da las claves

