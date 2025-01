Le da a probar la trenza de Huesca a sus compañeros de trabajo de Londres y no se espera la reacción: "¿Qué es esto?"

Si hay algo que no falta en las mesas de Aragón durante las Navidades, es la famosa trenza de Huesca. Un manjar que, para muchos zaragozanos y oscenses, es sinónimo de tradición, dulzura y buen hacer. Pero, ¿qué pasa cuando esta joya de la repostería aragonesa llega a Londres, a través de los ojos de una zaragozana afincada en la capital británica? La respuesta ha sido viral, y todo gracias a un vídeo compartido en TikTok.

Ana Miguel, una zaragozana residente en Londres, decidió sorprender a sus compañeros de trabajo estas pasadas Navidades con un sabor de su tierra: la trenza de Huesca. En su visita a Zaragoza para las fiestas, Ana aprovechó su paso por el aeropuerto para llevarse un par de estas deliciosas trenzas como souvenir gastronómico. ¿Su destino? El ambiente cosmopolita y multicultural de Londres, donde el sabor de Aragón aterrizó sin previo aviso.

Una vez de vuelta en su oficina, Ana se animó a compartir las trenzas con sus compañeras de trabajo. La reacción no se hizo esperar, y dos de ellas, visiblemente sorprendidas, protagonizaron un simpático vídeo que Ana subió a TikTok. En el clip, las trabajadoras de la oficina se muestran cautelosas pero entusiastas al probar el postre. "¿Qué es esto?", exclaman mientras observan la trenza, sin saber bien qué esperar. Tras probarla, las reacciones se suavizan: "Está muy rica", confiesan, aunque una de ellas, al ver que la trenza tiene almendra, no tarda en advertir que es un dulce no apto para alérgicos a los frutos secos.

TikTok: @animiguela La trenza de Huesca

Este vídeo, que Ana compartió sin muchas pretensiones, se ha convertido en un éxito viral, consiguiendo miles de visualizaciones y comentarios de usuarios tanto de España como de otras partes del mundo. Lo que parecía una anécdota local se ha transformado en una de las mejores promociones de la gastronomía de Aragón en las redes sociales.

Promoción internacional de la gastronomía aragonesa

Los comentarios de los internautas no han tardado en llegar. “¡Hago lo mismo en Berlín! Ayy, ¡abanderada de Zaragoza!”, escribe un usuario, destacando cómo pequeños gestos de este tipo ayudan a dar a conocer las maravillas de la cocina aragonesa en cualquier rincón del planeta. Otro internauta comenta: “Ayyyy, ¡me encantó el vídeo! Qué bonito que des a conocer un trocito de Aragón a otras culturas”. Y como no podía ser de otra forma, hay quien no escatima en elogios a la trenza de Huesca: “La trenza es probablemente el mejor invento de la humanidad, por delante de la penicilina o de la fusión nuclear”, bromea un usuario.

Aunque la mayoría de los comentarios son positivos y celebran la idea de compartir la trenza de Huesca en el extranjero, no han faltado quienes se muestran un tanto sorprendidos por la reactividad del dulce. Y es que, para muchos extranjeros, el concepto de "trenza" como postre no es algo común. Este dulce, con su apariencia de trenza tejida y su sabor a masa hojaldrada rellena de azúcar y almendra, es un excelente representante de la repostería tradicional de la provincia de Huesca, pero su delicada mezcla de texturas y sabores no deja indiferente a nadie.

Originaria de la ciudad de Huesca, la trenza es uno de esos postres que ha sabido perdurar en el tiempo, con su receta transmitida de generación en generación. Con una base de masa hojaldrada que se trenza de manera artesanal, este dulce se caracteriza por su relleno de azúcar, almendra y una pizca de aroma a limón, todo ello cubierto con un toque de azúcar glas que lo convierte en un auténtico bocado de lujo.

TikTok: @animiguela Una de sus compañeras de trabajo probando la trenza de Huesca

A pesar de su simplicidad, la trenza tiene un sabor que enamora por su equilibrio entre lo crujiente de la masa y lo suave del relleno. Y aunque no es un postre extremadamente dulce, tiene el toque justo para convertirse en el final perfecto para cualquier comida o como merienda en cualquier época del año.

Una de las mejores promociones de la gastronomía aragonesa

La viralidad del vídeo ha tenido efectos inmediatos. A través de comentarios y compartidos, muchas personas se han interesado por saber más sobre la trenza de Huesca y cómo conseguirla. En un mundo cada vez más conectado, gestos como el de Ana Miguel permiten que la gastronomía regional viaje más allá de sus fronteras y se haga conocida por todo el mundo.

Cargando…

Algunos ya se han aventurado a organizar envíos a Londres y otras ciudades internacionales, lo que podría hacer que la trenza de Huesca dé el salto definitivo a los mercados internacionales. Sin duda, la combinación de tradición, sabor y la magia de las redes sociales está convirtiendo a este postre aragonés en un fenómeno global, capaz de llevar un trocito de Huesca a cualquier rincón del planeta.