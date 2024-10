Viaja de Soria a Zaragoza para ir a una boda y los novios alucinan por el motivo por el que llega tarde: "Cuchicheos"

Este lunes, aprovechamos el caos ferroviario que se ha producido en Atocha y Chamartín para preguntar a nuestros 'fósforos' lo siguiente: ¿Ha sufrido usted algún retraso en su tren? ¿Cómo vivió la experiencia? ¿Se ha visto parado en medio de la nada?

La primera oyente que nos responde al tema del día es Mari Carmen. En su caso, dice que ha vivido en primera persona una incidencia en Cercanías. Hoy "salían bien los trenes. En Atocha, Cantoblanco, y de Chamartín a Fuencarral se ha parado una hora el tren.

Un tren de Cercanías en Madrid

El tema está en que esto es a diario. Una avería, una incidencia, o simplemente no saben lo que pasa". El conductor (pese a la situación) ha sido encantador y, finalmente, se han quedado invalidadas dos vías y "esto o te lo tomas a risa o te echas a llorar".

Cada vez hay más demanda y, por ello, cree esta 'fósfora' que debe primar el sentido común.

Inmediatamente después, nos cuenta Fabio su historia. "Iba en el tren de las 17.00 h para Alicante. Y llegamos, finalmente, a las 2 de la mañana. Nosotros estábamos en el limbo, nadie sabía nada. El señor este que habló, que dijo que estaba todo el mundo informado. Mentira. Estuvimos dos horas para salir de Chamartín a Atocha".

TE PUEDE INTERESAR Los viajeros, ante la incertidumbre de coger un tren: Atocha y Chamartín recuperan lentamente la normalidad

Y ya, cuando llegaron a Atocha, se encontraron con otro problema. "Llegamos a mirar un coche a las 8 de la tarde... pero no quedaba ninguno. Pensamos en dormir allí. El problema es que hablabas con información y estaba todo bloqueado. No podías hacer absolutamente nada. Y lo que más me j*dió es que no nos dejaban salir a las vías para respirar, el bar cerrado y nosotros estábamos de cachondeo. Pero había gente mayor que lo pasó mal", relata Fabio a Alberto Herrera.

"el taxi nos costó caro. la broma fue graciosa, sí"

La circunstancia de Pablo, por desgracia, tampoco fue muy agradable. Nos llama desde Elche y lo que vivió se produjo fuera de España. Se fue con su pareja a Marsella. Hasta aquí todo normal. Pero, sin esperarlo, todo se torció. "Íbamos de camino a la estación de autobuses y nos encontramos allí con coches quemados, la estación paralizada, y nos tocó coger un taxi. El taxi nos costó caro. La broma fue graciosa, sí".

¿Y qué le pasó a Ana? En su caso, salió todo bien. Preparaba un viaje con sus hijos, sus nietos... y a la vuelta escuchó en la radio "que los trenes de Chamartín no salían. Se lo dije a mi hija. 13 personas. Nos fuimos dos horas antes de lo normal. Fuimos de los pocos que llegamos a la hora a Valencia. El tren salió".

Europa Press Varias personas con maletas en la puerta de la estación de tren de Chamartín

Julián llama desde un pueblo de Toledo. Es comercial de hostelería. Más allá de eso, dice que este sábado iba a cenar a Madrid. Desde el pueblo, cogieron el tren. Y estuvieron por lo menos una hora tirados en el tren. Ya con la reserva hecha.... "Tuvimos que coger un VTC y entre el tren y el VTC 25 euros... íbamos 25 personas".

Por otro lado, la circunstancia de Carmen fue similar. Durante unas vacaciones, que iban a Benidorm, "salíamos de Zaragoza a las 16.00 de la tarde y llegábamos a Benidorm a la 1 de la mañana. Estuvimos parados en Sagunto mucho rato. Luego, muchos compañeros no querían subir al autobús".

Luego, en una boda, también se quedaron tirados. "Muchos cuchicheos y, ya en el banquete, los novios se levantaron de la mesa porque creían que nos había pasado algo. Y, en 2 horas de Soria a Zaragoza, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 3....sin llegar", concluye su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.