Teruel impulsa su agenda cultural con ‘Primavera Viva’, un programa con 33 actividades hasta junio

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado el ambicioso programa cultural ‘Primavera Viva’, una propuesta que llenará la ciudad de actividades desde el 11 de abril hasta el 23 de junio. Según la información facilitada por la corporación municipal, la iniciativa consta de 33 eventos para todos los públicos que se desarrollarán durante más de 70 días, consolidando una oferta diversa y de calidad. El proyecto ha sido impulsado por la Concejalía de Cultura en estrecha colaboración con la Fundación Ibercaja.

La presentación ha corrido a cargo del concejal de Cultura, Carlos Méndez, y el representante de la Fundación Ibercaja, José Luis Torán. Méndez ha agradecido la implicación de la entidad, que este año celebra su 150 aniversario, y ha destacado su papel clave en el fortalecimiento del tejido cultural turolense. “Para nosotros es un orgullo contar con su colaboración no solo en esta programación, sino a lo largo de todo el año, reforzando así la oferta cultural de nuestra ciudad”, ha señalado el concejal.

Diversidad y calidad como señas de identidad

Carlos Méndez ha defendido que el programa es un ejemplo de trabajo compartido entre instituciones, asociaciones y colectivos locales. De hecho, ha asegurado que “la cultura en Teruel es un trabajo compartido, y este programa es el mejor ejemplo de ello”. El concejal ha puesto el foco en la variedad y el alto nivel de las propuestas.

Si algo define esta programación es la diversidad y la calidad cultural" Carlos Méndez Concejal de Cultura

En su intervención, ha remarcado que "si algo define esta programación es la diversidad y la calidad cultural". Entre las actividades más destacadas se encuentra un ciclo científico sobre el eclipse, que contará con la participación de expertos vinculados a misiones de la NASA para acercar la astronomía a la ciudadanía de una manera didáctica y amena.

La música también tendrá un protagonismo especial con un cartel que abarca desde la formación clásica, con el conservatorio y la semana del piano, o un tributo a Sabina en la emblemática Plaza del Torico. En el ámbito de las artes escénicas, el programa incluye espectáculos como ‘El Funeral’ y ‘El Imitador’, que prometen combinar humor y música con una potente puesta en escena.

Ayuntamiento de Teruel José Luis Torán y Carlos Méndez en la presentación de "Primavera Viva" en el Ayuntamiento de Teruel

Tradición, talento local y nuevas propuestas

La programación no solo da cabida a grandes eventos, sino que también pone en valor el talento local y la participación ciudadana. Iniciativas como los encuentros entre escuelas de música, la danza en la calle o ‘Ciencia en la calle’ transformarán Teruel en un espacio cultural abierto y accesible para todos. Además, se reforzarán citas ya consolidadas en el calendario turolense, como la Feria del Libro y Cómic, la Feria de Abril, los Mayos o la Noche de San Juan.

Como novedad, este año se incorpora la Feria Zafiro, una propuesta dirigida específicamente a las personas mayores, subrayando el papel de la cultura como herramienta de convivencia. "Hablamos de una programación equilibrada entre tradición y modernidad, con eventos de gran nivel artístico y con una clara apuesta por sacar la cultura a la calle y acercarla a todos”, ha concluido Méndez.

El eclipse del siglo y la ópera del Real

Por su parte, José Luis Torán ha explicado que la colaboración con el consistorio se enmarca en la celebración del 150 aniversario de la Fundación Ibercaja, cuya fecha central será el 28 de mayo. Torán ha indicado que las dimensiones del centro de la fundación en la ciudad les anima a buscar sinergias. “Tenemos un programa muy extenso y eso nos invita a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para poder ofrecer más actividades y llegar a más público”, ha afirmado.

Tenemos un programa muy extenso y eso nos invita a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para poder ofrecer más actividades y llegar a más público" José Luis Torán Director Fundación Ibercaja Teruel

Entre las citas más esperadas, Torán ha destacado la conferencia del geólogo y colaborador de la NASA Jesús Martínez Frías, que tendrá lugar el 7 de mayo. En ella, se abordarán temas como la exploración de Marte y los avances en misiones espaciales como Artemis II. Esta charla forma parte del ciclo organizado en torno al eclipse.

Asimismo, la fundación continuará con su ciclo de ópera en colaboración con el Teatro Real. Las próximas citas serán ‘Orlando’ en abril y la Novena Sinfonía de Beethoven en mayo. Torán ha adelantado que el ciclo se retomará en septiembre con títulos como ‘Turandot’, que incluirán presentaciones previas para enriquecer la experiencia del público.

Las inscripciones para las actividades organizadas por la fundación, como las conferencias, se podrán realizar a través de su página web. Para el resto de eventos, la información y venta de entradas seguirá los canales habituales, como la web del Teatro Marín. Con ‘Primavera Viva’, Teruel refuerza su apuesta por una programación cultural participativa y de calidad.