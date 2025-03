Llegó a Albarracín por amor y, 15 años después, es el mejor cocinero de Aragón: "Es mi casa"

La Asociación de Cocineros de Aragón ha premiado a los mejores chefs de nuestra comunidad en 2025. La mejor es de Zaragoza y el mejor es de la provincia de Teruel.

Mónica Alejandra Benítez, del restaurante El Roto de Zaragoza, y Reynol Osorio, del restaurante El Portal de Albarracín, son los mejores cocineros de nuestra comunidad y representarán a Aragón en el Certamen Nacional de Cocina de 2026. Reynol Osorio ha pasado por COPE y nos ha contado que todavía lo está asimilando: "Hay que reconocer que es un concurso donde se presentan los mejores cocineros de Aragón, donde muchos de ellos trabajan en restaurantes con Estrella Michelin, que son gente muy preparada y que la verdad que tienes que estar muy centrado en todo lo que estás haciendo y que salga todo muy bien para tener ese puntico de más para ser el ganador".

Reynol es dominicano. Llegó a Albarracín hace 15 años por amor. Al principio le chocó, ahora es su casa: "Llegamos en pleno diciembre, llegamos a Albarracín el primer impacto fue... escucha, esto no sé dónde estoy. Y luego empecé a asimilarlo, pero luego me di cuenta que había llegado a mi sitio, me siento muy a gusto, es un sitio muy acogedor, la verdad que estoy encantado con toda la gente siempre me he sentido uno más la verdad que no me arrepiento y creo que, bueno, ya doy por hecho que mi vida la terminaré aquí en Albarracín".

Desde que llegó empezó a trabajar con su suegro en el restaurante El Portal. Y le aconsejaron formarse. Ha pasado por la Escuela de Hostelería de Teruel, por la Basque Culinary Center y ha trabajado con grandes nombres de la cocina turolense y aragonesa.

La técnica y creatividad les ha valido el título de Mejores Cocineros de Aragón 2025, junto a Mónica Alejandra Benítez, y ahora representarán a la región en el Certamen Nacional de Cocina. Pero espera, porque Reynol ya sabe lo que es participar en el certamen nacional: "Hace dos o tres años estuve participando en el certamen nacional de gastronomía pero en cocina dulce y quedé subcampeón. Entonces ahora ya más o menos tengo una idea de cómo funciona, entonces a ver si en esta edición tenemos suerte y todo va como tiene que ir".

Para ganar, Reynol y Mónica Alejandra presentaron un plato de esturión y boliches donde elaboró un chorizo con el pescado, una chuletilla marinada y asada con romero, y una ventresca crujiente similar a un torrezno. Y lo acompañó con boliches cremosos y una velouté de caldo de cocido, terminando con hueva de trucha.

En el plato de la cesta sorpresa, trabajó con cabeza de cordero, arroz Brazal y verduras. Coció la lengua y la carrillera, encurtió los sesos y preparó un arroz meloso con caldo de cordero, queso de Albarracín y acelgas. La frescura de una hoja equilibró el conjunto.