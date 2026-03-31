Suso Martínez, el “fanático de Viveiro (Lugo)” que conquista a vecinos y visitantes

Descubrir los rincones más significativos de Viveiro (Lugo), los blasones de las viviendas, los callejones perdidos... es una experiencia inolvidable cuando te guía un apasionado historiador y forofo de Viveiro como es Suso Martínez. Las visitas por el casco histórico de la Ciudad del Landro son un clásico de la Semana Santa y nunca defraudan. Por la contra, año tras año son legión los seguidores que se apuntan a estas visitas gratuitas y las que repiten día tras día. Tanto foráneos como oriundos, porque las visitas sirven para descubrir aspectos de la localidad y sus personajes que hasta ese momento pasan desapercibidos.

Año tras año las visitas tienen un éxito espectacular y ya van 16 organizándose por parte del Centro Comercial Histórico en colaboración con la Xunta de Cofradías. No hay duda de que el éxito de la mismas es mérito de la persona que las guía con pasión y hondo conocimiento.

Y es que Suso Martínez disfruta de lo lindo con la tarea, hasta él mismo reconoce que es "un poquito fanático de Viveiro". Hay gente que le ha dicho que explica Viveiro como si fuera el Madrid de los Austrias, a esto él responde que "por supuesto, con una salvedad, el Madrid de los Austrias es mucho más moderno que el Viveiro medieval, sobre todo altomedieval".

el secreto del éxito

Para Suso es "un honor" explicar la Semana Santa de Viveiro y su significado en un lugar tan monumental como es el casco histórico. Asegura que se lo pasa "muy, muy bien". Y las personas que se apuntan lo pasan igual de bien o más. Así lo constata la gerente del Centro Comercial Histórico, Isabel Méndez, que ha participado en más de una de esas visitas: "El secreto del éxito es Suso Martínez, eso sin lugar a dudas, o sea, la forma que tiene de contarlo, la historia, secretos que encierran las calles, los monumentos, los personajes... hace unas visitas guiadas que son super amenas, que se te pasan volando y te deja con ganas de... quiero seguir sabiendo más, mañana vuelvo".

Suso es para quitarse el sombrero Isabel Méndez Gerente del CCHV

La constatación del éxito es que llevan 16 años celebrándose y, además de ser un atractivo cultural, son una forma de dinamizar económicamente la localidad. Porque, tal como razona Isabel Méndez, cuando circula gente por las calles de la ciudad pueden echar una ojeada a los comercios, los escaparates y si les llama la atención algo pueden volver tras la visita para comprarlo.

La gerente del CCHV apunta que "tener gente dentro del área urbana de Viveiro, que es donde tenemos todos los negocios asociados, para nosotros es muy beneficioso, porque cuanta más gente nos vea, sepa lo que hacemos y lo que tenemos más redunda en la economía local". Todos los días de la Semana Santa hay paseo por distintos lugares de Viveiro, tienen 2 horas de duración, cada día son distintos y siempre se quedan cortos.

Si quieres apuntarte a alguna de las visitas puedes pasarte por las oficinas del Centro Comercial Histórico, en la Plaza Mayor de Viveiro, pero date prisa porque el cupo se llena rápidamente. Una forma distinta de vivir Viveiro y su Semana Santa de Interés Turístico Internacional.