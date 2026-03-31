Una aplicación en el móvil ha hecho sonar las campanas de esta parroquia en defensa del mundo rural: "Para que podamos vivir mucho mejor y decir que existimos" (Raúl Pérez, párroco de Molina)

Escucha al párroco de Molina de Aragón, Raúl Pérez, y al portavoz de La Otra Guadalajara, Ángel Luis López, en Mediodía COPE en Guadalajara

Las campanas de las parroquias de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara han sonado a las 12 horas de este martes en defensa del mundo rural, respondiendo así al llamamiento lanzado por el Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica, en el marco de las iniciativas impulsadas por la Revuelta de la España Vaciada, colectivo que, este 31 de marzo, celebra el séptimo aniversario de su histórica y multitudinaria manifestación en Madrid, a la que, según los organizadores, acudieron unas cien mil personas.

La conmemoración ha coincidido, en este Martes Santo, con una de las citas tradicionales de la Semana Santa en la diócesis, la Misa Crismal en la Catedral de Sigüenza, en la que se bendicen los santos óleos para la administración de los sacramentos y se renuevan las promesas de la ordenación sacerdotal. Por eso, en Molina de Aragón-Alto Tajo, comarca referente de la despoblación, con 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado, la única forma de secundar la protesta ha sido "desde lejos, con el móvil" -ha explicado en Mediodía COPE en Guadalajara el párroco molinés Raúl Pérez, algo que ha sido posible gracias a que las campanas de San Gil, en la capital del Señorío, "están electrificadas".

Raúl Pérez Vista del campanario de la parroquia de San Gil, en Molina de Aragón

Aun con todo, de toque manual o telemático, las campanas de los templos rurales, que, según Pérez, "tantas veces han sido medio de comunicación para tanta gente y para tantos acontecimientos en nuestras vidas", han sonado este martes con el objetivo de que "los que vivimos en el mundo rural podamos vivir mucho mejor y decir que estamos y que sentimos y que existimos".

LOS PUEBLOS COMO "TERRITORIOS DE OPORTUNIDADES", NO "DE SACRIFICIO"

Bajo el lema 'Defendamos nuestro territorio. Nuestros pueblos, espacios de oportunidades', las comunidades rurales han convocado manifestaciones en las plazas de todo el país, entre ellas las de nuestra provincia, para alzar la voz para denunciar de nuevo la situación al límite que sufre nuestros pueblos.

Con una densidad de población de 1,2 habitantes por km2, la comarca de Molina denuncia la pérdida de servicios básicos y reclama el acceso a las mismas condiciones de vida de las ciudades

"Pero no solamente queremos denunciar que nos estamos quedando despoblados como consecuencia de la falta de servicios y de infraestructuras, sino que también queremos dar una esperanza y decir que nuestros pueblos son un territorio de oportunidades para la gente" -ha aclarado Ángel Luis López, portavoz de La Otra Guadalajara, integrada en el movimiento de la Revuelta de la España Vaciada.

En este sentido, López ha garantizado que, en el medio rural, "la vivienda está más asequible que en las ciudades; profesiones como puedan ser fontaneros, electricistas y tal, aquí se podrían desarrollar perfectamente puesto que necesitamos de esos servicios, y también, por ejemplo, los bares, las tiendas, que necesitamos que se mantengan", creando "oportunidades para nuevos pobladores".

Por contraposición, entre las diferentes denuncias recogidas en el manifiesto de este año, figuran los diferentes modelos de desarrollo nada sostenibles que se están implantando y que convierten "nuestros territorios en unos territorios de sacrificio" -ha lamentado el portavoz de la plataforma molinesa, en referencia a "los grandes parques eólicos, molinos a todo tren, megaproyectos energéticos" que se están instalando en las zonas rurales, debido a que "los ayuntamientos, todos ellos, están dirigidos por personas que no cobran por ello, que lo hacen altruistamente y que no tienen, en muchas ocasiones, los conocimientos necesarios para oponerse a este tipo de proyectos".

Pese a que el portavoz molinés ha valorado positivamente la Ley contra la despoblación de Castilla-La Mancha, aunque "no es lo perfecta que debería ser", ha denunciado que "a nivel nacional, nos siguen quitando los servicios, como pueden ser las líneas regulares, que ha habido un intento de quitárnoslas, pero nos hemos opuesto".

De este modo, haciéndose eco de las reivindicaciones de la Revuelta de la España Vaciada, Ángel Luis López ha instado al Gobierno de España, a la Unión Europea y a las administraciones autonómicas a adoptar medidas urgentes "de apoyo a este mundo rural", a promover alianzas de igualdad, respeto y cooperación entre el medio urbano y rural y a respetar la autonomía de los pueblos bajo la premisa, 'Que nadie decida por nosotros sin nosotros'.

Además, ha insistido en la petición de que el 31 de marzo sea declarado oficialmente como 'Día Europeo de Lucha contra la Despoblación', "para lo cual hemos iniciado una recogida de firmas en change.org" -ha apuntado, animando a colaborar para conseguir el objetivo.