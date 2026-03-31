La historia se repite: un desprendimiento en Cala Galdana perfora el tejado de una casa habitada

Una roca de grandes dimensiones se ha desprendido este martes a mediodía del acantilado de Cala Galdana, en el municipio de Ferreries (Menorca). La piedra ha perforado el tejado de una vivienda habitada, aunque, afortunadamente, ninguno de sus ocupantes ha resultado herido.

Según ha explicado el alcalde, Pedro Pons, el fuerte viento de tramontana ha tumbado un pino que asomaba en un margen del cantil y este ha arrastrado varias rocas en su caída. Los ocupantes de la casa se encontraban en una estancia alejada de la que ha sufrido el impacto.

Por precaución, los bomberos han desalojado a los afectados, que han sido realojados por el Ayuntamiento, y han precintado todo el perímetro de la casa. Este suceso recuerda al derrumbe mortal ocurrido el pasado 27 de enero en Cala Sant Esteve (Es Castell), avivando la preocupación por la estabilidad de los acantilados de la isla.

Riesgo de nuevos desprendimientos

El sargento del parque de bomberos de Ciutadella, Llorenç Bosch, ha advertido del peligro latente en la zona. Bosch ha explicado que "se han desprendido otras rocas que amenazan igualmente los apartamentos situados al lado".

Se han desprendido otras rocas que amenazan igualmente los apartamentos situados al lado" Llorenç Bosch Sargento Bomberos Ciutadella

Ante esta situación, el alcalde se reunirá este miércoles con representantes del Consell de Menorca. El objetivo del encuentro es decidir si conviene efectuar una revisión a fondo de esta zona del acantilado para evitar nuevos desprendimientos.

Estragos del temporal en la isla

La jornada ha estado marcada por el fuerte viento en toda Menorca. Los bomberos de Ciutadella también han tenido que actuar para retirar pinos caídos en las carreteras de acceso a Es Migjorn Gran y en el camino de Macarella. Además, se ha cortado por precaución un pino en la céntrica plaza de Es Pins de Ciutadella.

Las intervenciones se han extendido a los polígonos industriales, donde los bomberos han asegurado planchas metálicas que el viento ha hecho ceder. Concretamente, han actuado en dos naves del polígono de Es Mercadal y en la gasolinera de Ferreries.