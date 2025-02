La continuidad del circuito de MotorLand en MotoGP: "No es cuestión de poner 12 o 13 millones de euros"

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha reconocido la dificultad que entraña que MotorLand Aragón se mantenga como plaza fija del Mundial de MotoGP, aunque ha asegurado que, tras haber contactado con el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, la cuestión "no pasa por tener que poner 12 o 13 millones de euros".

"Es muy difícil que la península ibérica mantenga eternamente cinco grandes premios --los cuatro actuales de España y el de Portugal-- porque los constructores en su mayoría son asiáticos y están más interesados en que se abran nuevos mercados", ha admitido.

Blasco ha hecho estas declaraciones tras la celebración del consejo de administración de MotorLand y antes de la constitución del consejo asesor técnico, un órgano consultivo destinado a ofrecer apoyo y asesoramiento al Consejo de Administración de MotorLand en temas relacionados con el motor, innovación, búsqueda de oportunidades económicas y desarrollo territorial.

El consejero ha asegurado que Aragón insiste a Dorna para conservar el gran premio: "Queremos seguir negociando con ellos, tenemos garantizado el gran premio hasta 2026 y queremos empezar ya las negociaciones con ellos para continuar de 2027 en adelante". Una posición de salida que sigue pendiente de conocer cuáles son las nuevas condiciones que establece la nueva propiedad y que tal y como ha reconocido Manuel Blasco, se ha visto alterada por el anuncio del acuerdo con el circuito catalán de Montmeló.

"Si no hubiera salido la noticia de Barcelona estaría más tranquilo porque habíamos acordado que empezaríamos a negociar a partir de 2026, pero parece que la nueva propiedad lo quiere adelantar y ya sabemos por la prensa que Montmeló ha firmado su continuidad hasta 2031". Una información ante la que el consejero reaccionó llamando a Ezpeleta sin perder tiempo: "En cuanto vi la noticia lo llamé. Estaba en Londres, pero me devolvió la llamada inmediatamente. La relación con Ezpeleta es muy fluida, de siempre, y en cuanto vuelva a España nos veremos en Zaragoza", ha compartido.

En esa conversación, Blasco ha asegurado que su interlocutor no le dijo que fuera "cuestión de dinero": "Me dijo que hablaríamos y que nos pondría encima de la mesa lo que la nueva propiedad quiere, que no era una cuestión para hablarla por teléfono y que cuando estuviera en España nos veríamos".

Un encuentro todavía sin fecha, según ha reconocido el consejero, pero ante el que el Gobierno de Aragón "quiere ser de los primeros --al margen de Barcelona-- en poder seguir negociando. Vamos a ver qué otros países quieren entrar a partir de 2027", ha concluido.