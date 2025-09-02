Compras en el medio rural: Ahorra si vives en un pueblo de menos de 500 habitantes de Teruel

Terminado el verano, muchos pueblos recuperan la normalidad. Y en algunos casos, la soledad. Vuelve a estar solo la gente de siempre y los pequeños negocios, como te puedes imaginar, pues lo notan. Por eso se quieren potenciar las compras en los municipios de Teruel de menos de 500 habitantes.

En muchos de esos municipios solo hay un comercio, o un bar. Pues gracias a los bonos de la Diputación de Teruel y la Cámara de Comercio, tienes un descuento de un 25% en tus compras en esos establecimientos únicos de comercio y hostelería de los pueblos con menos de 500 habitantes. Es una iniciativa que nació en el año 2021. Y en los últimos dos años el número de comercios que participan se ha duplicado. Aunque aún hay margen de mejora. Javier Ciprés, diputado delegado de Desarrollo Territorial: "el número de comercios adherido eran veintipico y en dos años hemos conseguido duplicarlo. Es importante. Hay que tener en cuenta que los bonos se adquieren de manera digital y que todavía hay muchas de las personas que gestionan estos comercios que son gente mayor, algunos a punto de jubilarse, y que les da un poco de miedo la digitalización. Hay 110 comercios y podrían estar los 110 adheridos. Por eso tenemos un trabajo todavía por hacer en ese sentido por lo importante que es también para ellos, y hacérselo ver".

Se podrían poner en marcha antes. Pero conscientes de que el verano es bueno para los comercios de los pueblos se prefiere hacer ahora. Antonio Santa Isabel es el presidente de Cámara de Comercio de Teruel: "Podrían haber empezado antes pero consideramos que la época de verano es buena para los pueblos y el apoyo principal viene ahora en septiembre cuando tenemos el bajón en ventas en los comercios pequeños y es cuando tenemos que darles el impulso. Luego si llega otra cantidad será muy positivo. Dejaremos la Navidad que es otra buena época, porque en vacaciones los pequeños comercios y multiservicios tienen un incremento".

así se puede pedir

Cualquier consumidor puede adquirir bonos de 30 euros para gastar en establecimientos únicos de comercio de productos básicos y bares en municipios menores de 500 habitantes de la provincia de Teruel a través de la plataforma digital www.bonoscomerciorural.com.

Los bonos están bonificados con un 25% de descuento, de este modo, el cliente solo paga por el bono 22,50 euros y la Diputación financia la parte restante. En esta última campaña se ha establecido un límite de 10.000 euros en bonos por establecimiento (2.500 euros de descuento) y un límite de bonos por consumidor de 420 euros (105 euros es la parte subvencionada). Se establece un límite mínimo de canje de 5 euros, es decir, un cliente no podrá realizar canjes en compras de importe inferior a 5 euros, con el objetivo de facilitar los canjes a los establecimientos y aumentar el consumo en sus establecimientos. La campaña se extiende hasta el 20 de noviembre de 2025, siempre y cuando haya existencias a disposición.

A través de la plataforma informática el consumidor adquirirá un bono que podrá gastar en cualquier establecimiento de los elegibles. En ese momento, tanto el cliente como el establecimiento elegido recibirán un correo electrónico con la referencia del bono.

El consumidor debe acudir después físicamente al establecimiento para realizar el canje del bono, sencillamente desde la misma web introduciendo unas claves de acceso y el DNI del cliente. Tras el proceso del canje, se procede al pago a los establecimientos a través de remesas quincenales.

El listado de establecimientos donde se podrán canjear los bonos se encuentra publicado en la misma web de la campaña.

Desde que nació en 2021, esta iniciativa no solo ha servido para mantener vivo el tejido comercial en los pueblos, sino que ha generado un impacto económico total de más de 1 millón de euros.