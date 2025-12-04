Pedro Madera, experto en gastronomía, sobre la ruta de la cecina: "Es un producto sanísimo que une regiones porque es vacuno, la propuesta se exporta muchísimo"

El experto en viajes y gastronomía, Pedro Madera, ha diseñado una ruta gastronómica por León para descubrir los secretos de la cecina, un producto que ha calificado como 'mágico'. Durante su charla en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE con Carlos Moreno 'El Pulpo', Madera ha destacado las virtudes de este embutido: “Es un producto sanísimo que une religiones porque es vacuno, la propuesta se exporta muchísimo”. Esta afirmación subraya el valor de un manjar que está rompiendo fronteras.

Astorga, el corazón de la ruta

Para Madera, el punto de partida ideal es Astorga, una ciudad que describe como 'maravillosa'. Este 'cruce del Camino de Santiago' destaca por su 'importante huella romana' y edificios emblemáticos como el Palacio Episcopal, obra de Gaudí, la imponente catedral o su curioso Museo del Chocolate. La localidad ofrece el escenario perfecto para un fin de semana gastronómico y cultural.

Alamy Stock Photo El Palacio Episcopal de Astorga diseñado por el famoso arquitecto modernista catalán Antoni Gaudí

El experto también ha puesto en valor el 'comercio local' de Astorga, recomendando visitas a establecimientos con décadas de historia. Entre ellos ha mencionado la 'pastelería La Mallorquina', donde su amigo Fernando ya prepara mazapanes y turrones, o la tienda de 'cecina de Barros'. Madera ha defendido la importancia de “gastar en ese comercio de toda la vida” para mantener viva la esencia de la ciudad.

Val de San Lorenzo y el secreto de la cecina

El 'gran descubrimiento' del viaje para Pedro Madera ha sido 'Val de San Lorenzo', un pueblo de casas bajas con la arquitectura leonesa típica de adobe rojizo y madera. En este enclave, el experto encontró historias de emprendimiento como la de 'Textiles La Maragata', donde dos hermanas han vuelto de la ciudad para elaborar dulces y mantas, rindiendo homenaje a su antepasada, la 'tía Toribia'.

En Val de San Lorenzo también se encuentra Cecinas Flanagan, un negocio familiar donde Madera fue recibido por Benita, quien pasó del inicial “¿qué quiere?” a una lección magistral sobre el producto. El hijo de Benita, según ha relatado el gastrónomo, actúa como un 'afinador de cecinas', seleccionando y tratando carnes de productores locales e internacionales de Australia, Paraguay o Uruguay, en un modelo que desafía a los grandes productores mundiales. El resultado son joyas como una 'cecina de Wagyu' que se te caen las lágrimas'.

Alamy Stock Photo Cecina del restaurante Imprenta Casado, León

El arte de degustar la cecina

A la hora de disfrutar de este manjar, la recomendación de Madera es clara: “Siempre recomiendo lo que sería el carpaccio de cecina cortada muy, muy fina”. El experto ha explicado que, a diferencia del jamón, la cecina bien curada aguanta perfectamente el corte a máquina. Unas lonchas finas con un 'chorretón de buen aceite' y poco pan es, para él, la forma perfecta de apreciar su textura y cómo “se deshace la fibra del músculo del vacuno”.

Finalmente, Pedro Madera ha subrayado el papel fundamental de los 'pequeños productores' que, en pueblos como Lavecilla, Abega o Cervera, no solo elaboran un producto de calidad, sino que también 'dan vida a estos pueblos'. Estas iniciativas, según el experto, aportan “trabajo, producción y riqueza”, manteniendo la autenticidad de una España rural que marida a la perfección con los vinos de la tierra, como los del Bierzo o los de prieto picudo.