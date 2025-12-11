Uno de los pueblos canteros más bonitos en España está al lado de Vigo: "Además, vas a comer en unos sitios estupendos lo mejor de la cocina gallega"

En el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, el experto en viajes y gastronomía Pedro Madera ha descubierto junto a Carlos Moreno 'El Pulpo' uno de los pueblos más singulares de Galicia. La sección, que habitualmente traza rutas sugerentes por España, ha dedicado un espacio a rendir homenaje a los canteros, destacando un municipio pontevedrés como parada obligatoria: Porriño.

Madera ha explicado que su interés por los canteros nace como un tributo "a estos hombres y a estas mujeres que tallan la piedra". En un mundo dominado por la "cultura del plasticurri", el experto ha querido poner en valor oficios tradicionales como la tradición de los canteros, que sacan, pican y esculpen la piedra, un trabajo artesanal que define el paisaje de muchas regiones de España.

Porriño, la capital del granito rosa

El viaje ha comenzado en Porriño (Pontevedra), una localidad cercana a Vigo y parada obligada en la carretera nacional 120. Carlos Moreno 'El Pulpo' ha recordado con cariño su propia experiencia en el pueblo, donde estuvo "actuando en el 97, en la discoteca Queen". La identidad de Porriño está ligada a su famoso granito rosa, un material que define no solo su industria sino también su arquitectura y paisaje, convirtiéndolo en uno de los pueblos estupendos que tenemos en la geografía española.

Alamy Stock Photo Lago de aguas tranquilas situado cerca del acantilado de la cantera de Porriño en Galicia, España

El edificio más emblemático de este "culto al granito" es el Ayuntamiento de Porriño, una construcción que ha dejado "impactado" a Pedro Madera. Lo ha descrito como "brutal, una especie de palacio neohistoricista de principios del siglo 20".

Yo seré alcalde solamente para poder tener un despacho ahí" Pedro Madera Experto en viajes y gastronomía

Tal es su majestuosidad que el experto ha bromeado: "Yo seré alcalde solamente para poder tener un despacho ahí". Esta pasión por la piedra se refleja en toda la localidad, desde las separaciones entre parcelas hechas de lajas de granito, que según Madera demuestran "poderío", hasta los suelos de granito pulido presentes en tiendas y bares.

Gastronomía que une costa e interior

Pero un viaje con Pedro Madera no está completo sin una parada para comer, una ruta que siempre busca los mejores productos. En Porriño, la gastronomía es otro de sus grandes atractivos, ya que se beneficia de una ubicación privilegiada que le permite tener "lo mejor de la costa gallega y lo mejor del interior gallego".

Disfruto como un lechón" Pedro Madera Experto en viajes y gastronomía

El experto ha destacado dos lugares con menús a precios muy razonables. Uno de ellos es 'El Xantar de Pepe', con un menú básico por 12 euros. El otro es 'Casa di Mili', un local donde, tras una primera impresión "áspera" de la dueña, se puede disfrutar de un "plato de cuchara maravilloso" y un menú que ronda los "12, 13 o 14 euros".

Alamy Stock Photo Toma en ángulo bajo del edificio histórico de O Porriño en Galicia, España

Una ruta para disfrutar sin prisas

Para completar la experiencia, Madera ha recomendado recorrer sin prisas la carretera N-120, ideal para quienes "gustan de las carreteras secundarias". Esta ruta ofrece miradores espectaculares, pasa sobre el río Miño y permite descubrir pueblos como Atañiza o Ribadavia. La visita se puede complementar con una escapada a villas cercanas como Pontareas o al balneario de Mondáriz, para "tomar las aguas". "Es que cuanto más viajo, más disfruto, o sea, disfruto como un lechón", ha confesado el experto.