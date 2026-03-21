El último adiós a las mascotas se convierte en un legado para la ciencia: "Somos pioneros en este servicio"

En Aragón tenemos más de 320.000 mascotas registradas según el Censo de Mascotas de nuestra comunidad. Los animales son uno más y como uno más les tratamos en nuestras casas. Y como uno más, nos dan cariño y compañía. Por por eso, los que tienen mascotas quieren -y tienen el derecho- de despedirse de ellos de una forma digna y con respeto. Pero no sólo eso, también podemos ofrecer su cuerpo a la ciencia.

En nuestra comunidad tenemos un proyecto pionero que ayuda en el proceso de despedir a las mascotas con respeto, cariño y profesionalidad. Caminos al Cielo se encarga de hacerles una despedida digna, también de su eutanasia en el caso de que sea necesaria, así como de traslados a necropsia y donaciones con fines científicos a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

Esta iniciativa, según explica su director, Carlos Cuenca, busca que los veterinarios en activo y los del futuro puedan formarse. La idea surgió al observar que un porcentaje importante de dueños consideraba que el destino final de su mascota debía ser la donación a centros facultativos.

Somos pioneros en ofrecer la posibilidad de donar los cuerpos de las mascotas a la Ciencia" Carlos Cuenca director de Caminos al Cielo

Donación científica y necropsias

El servicio está disponible para particulares, ayuntamientos, asociaciones y protectoras. Uno de los focos principales es la donación de los cuerpos a la facultad de veterinaria, así como el traslado para necropsias. Este último servicio permite a los dueños esclarecer las causas de una muerte en extrañas circunstancias. El proceso se activa en colaboración con el departamento de necropsias de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, dirigido por Luis Luján.

Caminos al Cielo Se encargan del traslado para hacer necropsias

El informe de la necropsia tiene plena validez en caso de querer acudir a los tribunales, ofreciendo tranquilidad tanto a los dueños como a los veterinarios que han tratado al animal. Para realizar la donación, los tutores de la mascota deben firmar un consentimiento informado. Además, cada animal va acompañado de una hoja de trazabilidad con todos los datos para garantizar que el proceso sea siempre el correcto.

Un acompañamiento integral en el duelo

Aunque la mayoría de los dueños sigue prefiriendo recuperar las cenizas de sus mascotas, Caminos al Cielo ofrece la posibilidad de recuperar la mascota cremada incluso después de la donación. La empresa también gestiona incineraciones individuales y colectivas, y un servicio de eutanasia a domicilio para evitar el estrés que supone para los animales salir de su hogar.

Caminos al Cielo Caminos al Cielo se encargan de la despedida de las mascotas

Cuenca destaca la importancia de este servicio: "ya de por sí es una situación un poco traumática, pero en el domicilio, pues pasa un poquito mejor". La atención no termina con la gestión del cuerpo. De manera altruista y en colaboración con María, de Animal de al café, se ofrecen grupos de apoyo para el duelo, tanto presenciales como online.

Tenemos grupos de apoyo donde la gente puede expresar su duelo" Carlos Cuenca director de Caminos al Cielo

En estos grupos, personas de diferentes países como España, México o Colombia comparten sus experiencias. "Aquí son grupos de apoyo donde la gente puede expresar su duelo sin ningún tipo de juicio", señala Cuenca. El servicio de la empresa abarca todo tipo de mascotas, desde perros y gatos hasta ninfas, roedores o reptiles.

El futuro: ¿un banco de órganos para animales?

De cara al futuro, Cuenca se muestra esperanzado con la posibilidad de que se puedan donar directamente los órganos para salvar la vida de otras mascotas, de forma similar a como ocurre en humanos. "Ojalá en un futuro podamos donar directamente los órganos para que nuestras mascotas salgan adelante", afirma. Sin embargo, reconoce que este servicio todavía no existe en España y que para ello es necesario que "las personas que legislan tomen la decisión y la valentía de dar el paso".