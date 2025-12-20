Las estrellas del Casademont Zaragoza se vuelcan para encontrar un hogar a los animales abandonados: "Adoptar también es ganar"

Perros y gatos del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Zaragoza tienen desde hoy una nueva oportunidad para encontrar un hogar. Animales como Tartaleta, Conan, Patacón, Maravilla y Lucio se asoman al céntrico Paseo Independencia en los brazos de las estrellas del Casademont Zaragoza. El equipo de baloncesto aragonés se ha sumado a la campaña de adopción de mascotas impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de una exposición de más de una docena de imágenes.

Una colaboración de élite

Las fotografías, realizadas por la fotógrafa Chus Marchador, muestran únicamente a mascotas que esperan actualmente una familia en el CMPA. El área de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio ha contado con un nutrido grupo de jugadores de los equipos masculino y femenino del Casademont Zaragoza, club que ha mostrado su total predisposición desde el primer momento.

Casademont Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, a favor de la adopción responsable de animales

Entre los participantes del equipo masculino se encuentran DJ Stephens, Lucas Langarita, Santi Yusta, Devin Robinson y Erik Stevenson. Por parte del conjunto femenino, han colaborado Stephanie Mawuli, Helena Pueyo, Merritt Hempe, Nadia Fingall, Veronika Voráčková, Mariona Ortiz y Aminata Gueye. Todos ellos han compartido protagonismo con los verdaderos protagonistas: los animales que buscan una segunda oportunidad.

La participación de estos deportistas de élite es un orgullo y un gran impulso para que las familias se animen a adoptar" Tatiana Gaudes Consejera de medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza

El mensaje de responsabilidad, clave en la campaña

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha querido poner el foco en la importancia de la adopción responsable. Bajo el lema "¡Jugamos juntos! ¡Adoptar también es ganar!", la campaña recuerda que una mascota no es un juguete. "Queremos hacer también un llamamiento a la responsabilidad, porque incluir un perro o un gato, o cualquier otro animal de compañía, en un hogar implica cuidados, atención y cariño para siempre", ha subrayado Gaudes.

CASADEMONT ZARAGOZA / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Presentación de la campaña de adopción en el Paseo Independencia

Desde el Ayuntamiento insisten en que la decisión no debe tomarse a la ligera, especialmente en el contexto de los regalos navideños. "No se trata de hacer un regalo navideño porque sí, sino de tomar una decisión meditada y consciente cuyo objetivo es dar un hogar a un ser vivo que ahora está siendo cuidado, transitoriamente, en nuestro Centro", ha recalcado la consejera.

Una mascota no es un juguete" Tatiana Gaudes Consejera de medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza

Próximas citas en la cancha

La colaboración se extenderá a la cancha de baloncesto. Los próximos días 10 y 11 de enero, coincidiendo con los partidos de la Liga ACB contra el Dreamland Gran Canaria y de la Liga Femenina contra el Estepona, se celebrará un acto de apoyo a la campaña. Durante el evento, se contará con la presencia de algunas de las mascotas y se proyectarán vídeos de la iniciativa para animar a los aficionados a sumarse a la causa.

Tatiana Gaudes ha agradecido la implicación del club: "La disposición inmediata que han tenido para ayudarnos en esta campaña. La participación de unos deportistas de élite que están, además, cosechando éxitos y compitiendo al máximo nivel, es un orgullo para todos nosotros y seguro que va a ser un gran impulso en nuestro objetivo". Cada año, el CMPA gestiona la adopción de unos 700 perros y gatos, además de coordinar casas de acogida y facilitar el reencuentro de animales perdidos con sus dueños.