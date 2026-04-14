The Wave muestra el futuro de la IA: así se entrena un bombero en un incendio virtual

Aragón se consolida como un polo de inversión tecnológica en Europa con la celebración de The Wave, el congreso sobre transformación digital impulsado por el Gobierno de Aragón. Desde hoy y hasta el 16 de abril, el Palacio de Congresos de la Expo reúne a empresas, directivos, startups y expertos para analizar el futuro del sector. Esta tercera edición espera superar los 15.000 asistentes del año pasado, con un panel de más de 250 ponentes y la participación de gigantes tecnológicos como Amazon o Microsoft. El evento no solo es un escaparate de tendencias, sino también la confirmación del vibrante ecosistema innovador que se ha generado en la comunidad.

Aplicaciones reales de la inteligencia artificial

En este contexto de ebullición tecnológica, empresas aragonesas como Nabegos demuestran que la innovación es ya una realidad tangible. Originalmente dedicada al diseño y equipación de espacios comerciales, la compañía ha evolucionado con una división de nuevas tecnologías que crea experiencias interactivas y audiovisuales. Eduardo Estopiñán, ingeniero de telecomunicaciones de la firma, explica que en The Wave se puede ver el "futuro y presente" de muchas aplicaciones que ya están en marcha. Su equipo asiste al congreso para analizar cómo otros sectores aplican estas herramientas y poder incorporarlas a sus propios proyectos, creando sinergias entre diferentes industrias.

Una de las tecnologías con más impacto en sus flujos de trabajo es la inteligencia artificial generativa. Estopiñán señala que ha revolucionado la creación de contenido audiovisual. "La IA generativa nos ha permitido introducir la creación de imágenes, vídeos e incluso piezas musicales que hace no mucho tiempo hubieran requerido una gran cantidad de recursos", afirma.

Ahora, explica, es "mucho más asequible crear estos recursos audiovisuales de la máxima calidad". Esta tecnología permite, por ejemplo, generar una imagen desde cero a partir de indicaciones de texto, modificar fotografías o producir secuencias de vídeo con personajes consistentes, alcanzando una calidad casi cinematográfica.

La IA nos permite llevar las producciones a un nivel que hace un tiempo hubiera sido prohibitivo en términos de tiempo y coste" Eduardo Estopiñán Ingeniero de telecomunicaciones de Nabegos

Sin embargo, subraya que estas herramientas no reemplazan los métodos tradicionales, sino que se integran como una "pieza más" en el proceso creativo. El resultado, según el ingeniero, es que les permite "llevar las producciones a un nivel que hace un tiempo hubiera sido prohibitivo en términos de tiempo y coste para la mayoría de los proyectos".

usos de la ia: Entrenar en un incendio virtual

Un ejemplo práctico y sorprendente del uso de esta tecnología es la sala inmersiva de conatos de incendios desarrollada por Navegos para el Museo del Fuego de Zaragoza. Se trata de un entorno virtual donde cualquier persona puede experimentar lo que es apagar un fuego con una manguera real en tres de las situaciones más habituales: una vivienda, una cocina o un almacén industrial. Para ello, la IA generativa ha sido clave en la "generación de las escenas virtuales y la creación de recursos realistas de fuego".

Fabian Simon - GOBIERNO DE ARAGÓN Presentación de The Wave

Pero la experiencia no sería completa sin otra rama de la IA: la visión por computador. Estopiñán la define como una tecnología que "imita la percepción humana", ya que interpreta lo que una cámara está viendo para extraer información útil.

En la sala inmersiva, este sistema analiza en tiempo real cómo el usuario sujeta y apunta la manguera, permitiendo que el "agua virtual" interactúe de forma realista con el incendio. El modelo de simulación del fuego se basa en el análisis de vídeos de incendios reales, proporcionados por el cuerpo de bomberos, para replicar los tiempos y la propagación de las llamas, enseñando así procedimientos cruciales como apuntar a la base del fuego o no usar agua en aceite hirviendo.

El futuro ya está aquí

Mirando hacia adelante, Estopiñán destaca el avance en la "espectacularidad y la inmersividad" de los proyectos. Otra aplicación que ya es una realidad es la capacidad de eliminar el fondo de una imagen en tiempo real sin necesidad del tradicional croma verde. "Somos capaces ahora en tiempo real de detectar qué píxeles de una imagen pertenecen a la persona y cuáles al fondo", detalla. Esto permite integrar a personas en escenas virtuales al instante, llevando efectos cinematográficos a espacios comerciales o tiendas.

La conclusión es que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta presente y transformadora. Congresos como The Wave no solo sirven para tomar el pulso a la vanguardia tecnológica, sino que también demuestran, a través de proyectos como los de Nabegos, el potencial real de estas innovaciones para mejorar la formación, la creatividad y la experiencia del cliente en múltiples sectores.