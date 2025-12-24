La confección de las listas del PSOE en Aragón desata una crisis con la renuncia de cinco diputados

La elaboración de las listas del PSOE para las próximas elecciones del 8-F en Aragón ha generado una importante crisis interna. Un total de cinco diputados autonómicos han comunicado que renuncian a formar parte de la candidatura encabezada por Pilar Alegría tras ser relegados a puestos sin opciones reales de ser elegidos.

Entre los que han renunciado se encuentran la hasta ahora portavoz adjunta del grupo parlamentario, Leticia Soria; el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz; y los diputados Pilimar Zamora, Ángel Peralta y Silvia Gimeno. Alegría había ofrecido a Soria el puesto 13 por Zaragoza y a Ortiz el 14, muy lejos de los puestos de salida que garantizan un escaño.

Un 'castigo' a los afines a Lambán

Miembros destacados del partido interpretan estos movimientos como un nuevo castigo a los afines a Javier Lambán. Consideran que es una estrategia para premiar al núcleo duro de la ministra y candidata, Pilar Alegría, y dejar en un segundo plano a quienes no coinciden con la línea oficial del PSOE de Pedro Sánchez.

Aunque los afectados ya intuían que Alegría buscaría formar su propio equipo, la exclusión de figuras como Leticia Soria ha causado sorpresa en sectores del socialismo aragonés. Otro caso significativo es el de Iván Carpi, conocido por su fiscalización a Jorge Azcón en sanidad, que ha sido relegado al puesto 7 por Huesca.

Estos choques evidencian que en Aragón persisten dos almas en el Partido Socialista, una situación que podría agravarse si se obtiene un mal resultado en las urnas.

Desde el PSOE se observa con atención el mal resultado de Extremadura y se confía en poder revertir la situación. La exministra ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado progresista, asegurando que los votantes no se han ido a otro partido, sino que "se quedaron en sus casas".

La nueva configuración de las listas DEL PSOE EN ARAGÓN

Pese a la tensión, las listas de Zaragoza, Huesca y Teruel fueron aprobadas este martes sin votos en contra. Alegría ha situado como número dos por Zaragoza a Darío Villagrasa, quien fuera su rival en la sucesión de Lambán. Le siguen la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, como número tres, y el portavoz de la Ejecutiva, Jesús Morales, en el cuarto puesto.

En Huesca, la lista está encabezada por Fernando Sabés, Lorena Canales y Marcelino Iglesias. En Teruel, los primeros puestos son para el secretario provincial, Rafael Guía, seguido de María Ariño y Pedro Manuel Polo.