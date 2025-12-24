El diputado nacional de CHA, Jorge Pueyo, se postula a las elecciones de Aragón: "Sé que Azcón me tiene ganas, yo a él también"

El actual diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso dentro del grupo de Sumar, Jorge Pueyo, ha anunciado que se presentará como candidato para liderar la lista del partido en las próximas elecciones autonómicas. Esta decisión le llevará a competir en un proceso de primarias con la actual secretaria general y diputada autonómica, Isabel Lasobras. El movimiento se produce después de que el histórico portavoz de la formación en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, comunicara su decisión de abandonar la primera línea política tras varias legislaturas.

Las claves del proceso de primarias

El proceso interno de CHA para definir su futuro liderazgo se desarrollará en dos fases clave. Este mismo fin de semana, la militancia elegirá a cinco representantes por la provincia de Zaragoza, otros cinco por Huesca y uno por Teruel. Tanto Pueyo como Lasobras competirán por la circunscripción zaragozana. Posteriormente, el Comité Nacional de CHA se reunirá el próximo 3 de enero para decidir, de entre los tres cabezas de lista provinciales, quién será finalmente el candidato a la presidencia de Aragón.

Llamamiento a la unidad y críticas a Azcón

Durante la rueda de prensa en la que ha anunciado su candidatura, Jorge Pueyo ha sido preguntado por una posible coalición de izquierdas. Aunque ha señalado que esa es una decisión que corresponde a la Secretaría General y al Consejo de CHA, ha querido subrayar la importancia de la cohesión frente al avance de la extrema derecha. "No sobra nadie. Necesitamos proyectos sólidos que tengan arraigo territorial y que se sienten en una mesa, en cualquier momento, gente con capacidad de firma", ha remarcado el candidato.

Asimismo, Pueyo ha dirigido duras críticas al actual presidente de Aragón, Jorge Azcón. Ha calificado sus políticas de "extractivistas" y "privatizadoras", además de "cobardes" por su dependencia de la dirección nacional del PP en Génova y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un tono desafiante, el diputado ha concluido: "Sé que Azcón me tiene ganas, yo a él también", dejando clara la tensión política entre ambos.

El futuro de jorge pueyo en el Congreso de los diputados

Sobre su continuidad en la política nacional, Pueyo ha admitido que se plantea dejar "a medias" la legislatura en Madrid. El diputado considera que el recorrido del actual mandato será limitado y poco beneficioso para los intereses de la comunidad. "Creo que lamentablemente quedan muy pocos meses de legislatura, que en el caso de que los haya, serán absolutamente improductivos para la agenda social y para la agenda aragonesista", ha asegurado, justificando así su salto a la política autonómica.