Pilar Alegría presenta su candidatura a la presidencia de Aragón: "Las elecciones solo atienden a la agenda de Azcón y Feijóo"

La Secretaria General del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha oficializado este sábado su candidatura a la presidencia del Gobierno de Aragón en un emotivo acto celebrado en su localidad natal, La Zaida (Zaragoza). Ante más de 400 personas que la han arropado, Alegría ha lanzado un mensaje claro y directo: "Quiero y puedo ser la presidenta de Aragón pero os necesito a todos y todas". Con esta declaración de intenciones, busca movilizar a sus bases para "hacer posible el acuerdo, el diálogo y el respeto" en la comunidad, marcando desde el inicio un tono de campaña centrado en la unidad y el proyecto colectivo.

En el que ha calificado como "el discurso más importante de toda mi trayectoria", la candidata socialista ha insistido en que su proyecto es una empresa colectiva. "Soy Pilar Alegría y con vuestras ganas y empuje voy a ser la presidenta de Aragón; pero os digo: ni quiero ni puedo sola, os necesito a todas y a todos", ha proclamado en el salón multiusos de su pueblo. Este llamamiento a la acción conjunta subraya su intención de construir un gobierno inclusivo y participativo, en contraste con lo que define como el modelo individualista de su principal adversario político.

Un proyecto frente a los recortes de Azcón

Gran parte de su intervención se ha centrado en criticar la gestión del actual presidente, Jorge Azcón. Alegría ha sostenido que la convocatoria de elecciones anticipadas no responde al interés general, sino que "atienden a su agenda personal y a la de Feijóo". Ha acusado al líder popular de fomentar un modelo basado en "los recortes, en la privatización y en favorecer solo a unos pocos", una política que, según la candidata, ha generado confrontación y división en la sociedad aragonesa durante los dos años y medio de gobierno del PP.

Como respuesta a este modelo, Alegría ha prometido un "proyecto político de avances" y ha lanzado un reto directo a su oponente. "Confrontaré en un cara a cara con Azcón porque quiero explicarles a los aragoneses el proyecto socialista responsable y de avances", ha anunciado. Su objetivo, ha dicho, es debatir abiertamente para que los ciudadanos puedan contrastar su visión de "acuerdo, diálogo y respeto" con el "modelo de confrontación" que atribuye a Azcón y recuperar así "el valor de la concordia".

El valor de los orígenes y la gente corriente

El evento ha tenido un fuerte componente personal. La elección de La Zaida, su "pueblo, mi hogar, donde están mis raíces", no ha sido casual. Presentada por el alcalde local, Celso Vallespín, como "Pili, la hija de Adoración y Alfredo", Alegría ha reivindicado con orgullo sus orígenes humildes. "En mi casa, como la de muchas aragonesas y aragoneses, se trabajaba para vivir, para dar oportunidades a los hijos e hijas; he conocido el valor del esfuerzo y del no rendirme", ha compartido, conectando su historia personal con su proyecto político.

Es precisamente ese modelo de oportunidades para todos el que quiere implantar desde la presidencia de la comunidad, asegurando que "mi prioridad va a ser siempre Aragón y los intereses de los aragoneses y las aragonesas". Para escenificar la unidad del partido en torno a su figura, Alegría ha estado acompañada por los tres secretarios generales provinciales del PSOE: Teresa Ladrero (Zaragoza), Fernando Sabés (Huesca) y Rafael Guía (Teruel), así como por otros cargos destacados como el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.