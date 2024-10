Va a la capital de provincia de España menos visitada y cuando la ve, sale de dudas: "Para los jóvenes"

En un viaje que lo lleva a recorrer las 50 provincias de España, Jordi se encuentra con una de las capitales menos visitadas del país: Huesca. En su video de TikTok, comparte su experiencia, sus impresiones y las razones por las que considera que esta ciudad, a menudo olvidada por el turismo, tiene un encanto particular, a pesar de que sus comentarios han generado reacciones variadas.

Desde el principio, Jordi no oculta su sorpresa ante la falta de visitantes. A medida que explora las calles, su primera impresión no es del todo positiva: "Parece Portugal". Describe las fachadas de las casas como descuidadas y sucias, lo que le hace sentir que la ciudad no está bien cuidada.

Sin embargo, su percepción comienza a cambiar al llegar a la Plaza del Mercado, donde Huesca muestra una cara más acogedora y vibrante. La transformación es notable. En lugar de las calles vacías que había anticipado, se encuentra con un entorno más animado, aunque no plagado de turistas.

Jordi destaca que, a pesar de la soledad, hay algo atractivo en la tranquilidad de sus calles, donde las iglesias parecen surgir cada tres esquinas. La Catedral de Huesca, en particular, capta su atención. Desde su cima, se ofrece una vista panorámica que revela la verdadera escala de la ciudad, rodeada de vastos campos.

Lo que podría haber sido un ambiente desolador se convierte en una oportunidad para disfrutar de una experiencia auténtica y relajada. La ausencia de cadenas de comida rápida y tiendas internacionales le permite a Jordi sumergirse en la cultura local, comenzando por su primera experiencia culinaria: las migas aragonesas.

Para muchos, este plato puede parecer simple, pero para Jordi, la combinación de sabores y la compañía del vino montano lo hacen sentir feliz y satisfecho. Su visita al Casino de Huesca es otro punto destacado. Jordi se siente como un "marqués" al disfrutar de un cortado por 1,40 euros en un lugar tan bonito, tanto por dentro como por fuera.

Estos pequeños placeres parecen tener un gran valor en una ciudad donde la vida transcurre a un ritmo más pausado, lo que contrasta con la agitación de las grandes urbes. A pesar de su aprecio por Huesca, Jordi no deja de señalar las dificultades que podría enfrentar un joven que decida establecerse allí.

La falta de vida nocturna, de opciones culturales y de actividades sociales puede hacer que la ciudad se sienta algo solitaria para alguien que busca un ambiente dinámico. Sin embargo, él también se muestra optimista y reflexiona sobre el futuro, sugiriendo que tal vez, cuando llegue su jubilación, Huesca podría convertirse en un lugar atractivo para vivir.

La capital de provincia de España menos visitada

El video de Jordi ha generado una variedad de reacciones entre sus seguidores. Algunos apoyan su visión de Huesca como un lugar que merece ser explorado y apreciado, mientras que otros defienden su argumento inicial de que, si es la capital menos visitada, es por algo. Este debate refleja una realidad común en muchas ciudades que, a pesar de no ser populares entre los turistas, pueden ofrecer experiencias enriquecedoras para quienes buscan algo más que los destinos típicos.

En conclusión, Huesca puede no ser la capital más deslumbrante de España, pero su encanto reside en su autenticidad y en la posibilidad de descubrir una vida más tranquila y sencilla. Jordi, con su mirada fresca y sus observaciones sinceras, nos recuerda que cada lugar tiene su historia y su valor, incluso aquellos que a menudo se quedan fuera del radar turístico. Al final, puede que Huesca no sea la opción ideal para todos, pero sin duda merece ser conocida y valorada.