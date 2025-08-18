Juanma Castaño defiende el nuevo discurso de Simeone en el Atlético: "Es una declaración de intenciones"

El Atlético de Madrid no comenzó de la mejor manera posible la temporada en Primera División al caer derrotado por 2-1 ante el Espanyol en la primera jornada de LaLiga.

remontada perica

El partido se le puso de cara a los colchoneros gracias a un gran gol de falta del argentino Julián Álvarez en la primera parte.

EFE Julián Álvarez celebra el 0-1 del Atlético contra el Espanyol

Sin embargo, y a pesar del buen juego rojiblanco, y que pudo hacer el segundo el propio Julián tras una buena jugada colectiva, el Espanyol dio la vuelta al marcador gracias a los tantos de Miguel Rubio y de Pere Milla.

EFE Los jugadores del Espanyol celebran la victoria ante el Atlético

palabras de simeone

El entrenador argentino reconoció que esta derrota "es parte del camino": "Este resultado seguramente nos hace daño pero al mismo tiempo nos va a hacer mejorar y crecer. Me quedo con todas las cosas buenas que hizo el equipo. Buscaremos disminuir algunas de las carencias que también se vieron".

Al ser preguntado por los cambios en la segunda mitad, en la que su equipo ha encajado dos dianas que han supuesto la remontada del contrario, el entrenador ha confesado que esto ha supuesto un "aprendizaje" para él. "Ya lo van a ver", ha reflexionado.

EFE Diego Pablo Simeone da instrucciones a sus jugadores en el Espanyol - Atlético

previa del encuentro

En la previa del encuentro, Simeone dejó unas declaraciones que llamaron la atención a Juanma Castaño: "El equipo necesita evolucionar a la altura de lo que está evolucionando el club. Ahora es un momento importante para que el equipo pueda estar en la misma línea; en todos estos años, en un momento el equipo creció más que el club, después el club igualó al equipo, después el club siguió creciendo y el equipo no... Ahora el equipo necesita dar un paso más para igualar el lugar que tiene el club".

Atlético de Madrid/EFE Diego Simeone recibe de manos de Enrique Cerezo una placa conmemorativa por sus 700 encuentros oficiales

Juanma Castaño, durante el Tertulión de los Domingos, reconoció que ve en esas palabras una "declaración de intenciones" y muestra "un poco más de ambición" porque "él dice que ahora el club ha estado por encima del equipo y que toca que el equipo responda a lo que ha invertido el club en el equipo".

Además, Juanma también se fijó en las palabras de Simeone tras el encuentro donde aseguró que aprendería de los sucedido tras los cambios: "Ha venido a decir que ha aprendido la lección ya el primer día".