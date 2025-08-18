Gonzalo Miró defiende a Lamine Yamal ante las críticas por su vida privada: "Si lo llega a notar..."

El Barça comenzó la temporada como la terminó la pasada venciendo 0-3 al RCD Mallorca con goles de Raphinha, tras una gran asistencia de Lamine Yamal, de Ferran, aunque con algo de polémica, y de Lamine Yamal que cerró la cuenta con un golazo.

El joven jugador culé, tras una jugada antológica, se fue de tres futbolistas y con un disparo potente desde la frontal, mandó el balón al fondo de las mallas. Un Lamine que se llevó además el MVP del partido.

EFE Lamine Yamal, durante el encuentro Mallorca-Barcelona

POLÉMICO GOL

El segundo gol del FC Barcelona fue obra de Ferran, aunque con polémica. Tras un disparo de Lamine, Raillo despejó con la cabeza y a continuación se quedó tendido en el suelo. El árbitro hizo el amago de llevarse el silbato a la boca, pero no paró el juego y el balón le llegó a Ferran que disparó y mandó el esférico al fondo de las mallas tras la pasividad de la defensa del Mallorca.

resto del partido

Pocos minutos después, el conjunto balear se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Morlanes por doble amarilla tras una entrada a Lamine Yamal en la frontal del área. El jugador culé se iba solo hacia la portería, en una ocasión manifiesta de gol.

Unos instantes después, el Mallorca sufrió otra expulsión por una acción de juego peligroso de Muriqi sobre el guardameta culé Joan García. Acción que le dejó un moratón en el cuello al portero blaugrana. Pincha en el siguiente audio para conocer la opinión de Pedro Martín sobre esta acción.

El delantero kosovar fue expulsado y el elenco mallorquín se quedó con nueve jugadores antes del descanso.

Justo en la última jugada de la primera mitad hubo otra polémica por una entrada brusca de Raphinha sobre Morey por la que podría haber sido expulsado, pero ni tan siquiera vio la cartulina amarilla. La segunda parte fue plácida para el Barcelona al estar jugando contra nueve.

tertulión de los domingos

Anoche, en el Tertulión de los domingos, Gonzalo Miró hablaba de la figura de Lamine Yamal: "A mí me parece engañoso relacionar de manera tan directa la vida privada con su rendimiento, a esta edad eso no lo va notar".

EFE Lamine Yamal y Raphinha celebran el gol del Barcelona ante el Mallorca

"Si eso se nota, si realmente no lleva una vida idílica, no va a ser ahora, cuando lo va a notar va a ser más adelante", concluyó.