Maldini da la clave por la que el Atlético perdió ante el Espanyol en su primer partido de LaLiga: "Le ha matado"

El Espanyol logró tres puntos de prestigio e ilusión al remontar en el RCDE Stadium frente al Atlético de Madrid, que se adelantó con un gol de Julián Álvarez en el minuto 37, pero pagó caro no sentenciar el encuentro cuando tenía el control.

el análisis del partido

En la segunda parte, los blanquiazules salieron más ofensivos, mientras que los de Simeone, pese a dominar, no concretaron sus ocasiones. El empate llegó en el minuto 73 tras un saque de falta de Edu Expósito que Miguel Rubio empujó a la red.

La remontada se consumó en el minuto 84, cuando Pere Milla, con un remate de cabeza de espaldas a Oblak, aprovechó un error defensivo de la zaga rojiblanca y puso el 2-1 definitivo. Ni en los seis minutos de añadido el Atlético encontró reacción

la opinión de maldini

En Tiempo de Juego, Maldini analizó la derrota colchonera. Aseguró que el primer tiempo del Atlético fue bueno y dominador: “A mí el primer tiempo del Atleti me ha gustado, he visto un equipo que era dominador del juego, ha salido por el partido desde el principio y creo que técnicamente ha sido muy superior”.

Sin embargo, Maldini señaló los cambios como la clave de la derrota rojiblanca: “Con una intención y luego, en la segunda parte, los cambios le han sepultado al Atlético. El Espanyol ha crecido muchísimo, eso es cierto, pero no es un partido para perderlo si analizas el encuentro completo”.