Marlaska, sobre el cobro de rescates: "Nosotros estamos para salvar vidas; si se cobra o no son cuestiones ya posteriores"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elogiado este miércoles en Benasque (Huesca) el trabajo, la entrega y la vocación de servicio “ejemplares” de los especialistas del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Sus palabras llegan después de que en 2025 se alcanzara la mayor cifra de la historia, con 1.210 rescates, la mitad de ellos en el área pirenaica. De hecho, los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque y de Boltaña concentraron el 25 por ciento de todas las actuaciones a nivel nacional.

“Cada intervención exige un esfuerzo, una competencia profesional y una entrega que merecen la mayor gratitud institucional y de la sociedad. Salvan vidas donde nadie más puede hacerlo, aun poniendo en riesgo la suya”, ha destacado el ministro desde Llanos del Hospital. Durante su intervención, también ha tenido un recuerdo para los siete especialistas y cuatro pilotos de la Guardia Civil fallecidos desde 1982 en acciones de montaña o espeleología.

Un modelo de rescate referente

Grande-Marlaska ha pronunciado estas palabras tras asistir a una práctica de movimiento en nieve y a un ejercicio de respuesta ante avalanchas. En las maniobras han participado especialistas del GREIM de la provincia y alumnos del curso que imparte el Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña (CAEM). El ministro ha calificado el ejercicio de “sencillo” para el nivel de los agentes, subrayando que habitualmente “trabajan con ventiscas a mucha más altura, con muchos más desniveles, con realmente zonas de difícil acceso”.

En cuanto al debate sobre el cobro de los rescates, el ministro ha sido tajante al afirmar que la prioridad absoluta es la vida. “Nosotros estamos para salvar las vidas de todas las personas cuya vida, cuya situación, cuya seguridad esté en riesgo y en peligro”, ha señalado, añadiendo que no entran a juzgar las circunstancias previas: “No miramos ni valoramos si cualquiera ha sido más o menos imprudente”. Según Marlaska, la decisión sobre un posible cobro son “cuestiones ya posteriores”, y ha insistido en que la Guardia Civil actúa “en cualquier momento”.

DELEGACIÓN DE GOBIERNO Alumnado del CAEM ha asistido al ejercicio

Llamamiento a la prudencia en la montaña

Tras un comienzo de año trágico en el Pirineo Aragonés, con siete montañeros y esquiadores fallecidos por avalanchas, el titular de Interior ha hecho un llamamiento a la “prudencia y a la responsabilidad”. Ha insistido en la importancia de disfrutar de la montaña “valorando los riesgos, atendiendo siempre a los avisos meteorológicos y a las recomendaciones de las autoridades”. La prevención y la “autoprotección”, ha dicho, son un “elemento de seguridad fundamental”.

DELEGACIÓN DE GOBIERNO La mayoría de los rescates los realizan los GREIM de Benasque y Boltaña

En este sentido, el ministro ha destacado la importancia de llevar dispositivos como el DVA (Detector de Víctimas de Avalanchas), que ha calificado como “un seguro de vida para todos los que aman la montaña”. Además, ha roto con una creencia extendida al señalar que, aunque el invierno parezca la estación más peligrosa, la época del año con más intervenciones es el verano. “En verano hay mucha gente también que viene a la montaña, que situaciones de riesgo, y ellos son los primeros que dicen que es una temporada de rescates absolutamente importante”, ha explicado.

Finalmente, Grande-Marlaska ha reafirmado el compromiso del Gobierno de “seguir trabajando y dotándoles de los medios necesarios” para que el servicio mantenga las “cuotas de calidad que ellos hacen”. A la visita han asistido también el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo.

Casi seis décadas de historia

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil es una especialidad con más de medio siglo de historia, iniciada en 1967 con los primeros grupos de esquiadores-escaladores. Desde 1981, sus especialistas han auxiliado a más de 48.000 personas en más de 29.000 rescates, a menudo en condiciones extremas. Su centro de formación, el CAEM, se ubica en Candanchú (Huesca) y es un referente en la enseñanza de especialización en montaña.