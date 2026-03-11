Los problemas en la portería del Sporting con la lesión de Rubén Yáñez: "Mínimo cuatro semanas de baja"

La lesión de grado 2 en el aductor largo que sufre Rubén Yáñez, portero del Real Sporting, ha generado una notable incertidumbre sobre su tiempo de baja. Para arrojar luz sobre los posibles escenarios, Asier Gutiérrez, fisioterapeuta de la Selección Asturiana de Fútbol, ha analizado en Deportes COPE Asturias el alcance de este tipo de dolencias y los factores que pueden influir en su recuperación.

Los plazos que marca la teoría

Según el especialista, ante una rotura de fibras de estas características y sin complicaciones, "generalmente el proceso de cicatrización son 21 días más otra semana de reacondicionamiento al esfuerzo". Sin embargo, Gutiérrez matiza que "esto es lo que dice la literatura", y que el tiempo final depende de variables como el espesor y la localización de la rotura.

Ser portero lo cambia todo

El hecho de que la lesión afecte a un portero es un factor diferencial. Gutiérrez describe el trabajo específico de los guardametas como "terriblemente exigente", con entrenamientos "supercompletos, muy violentos, muy explosivos". Esta alta demanda física es clave en el proceso de recuperación y readaptación.

"Pocos humanos soportarían el entrenamiento de un portero" Asier Gutiérrez Fisioterapeuta de la Selección Asturiana de Fútbol

La intensidad es tal que el fisioterapeuta llega a afirmar que "pocos humanos soportaríamos estar una hora ahí con ellos". Además, recuerda que existen precedentes en equipos de élite que aumentan la cautela, con partes médicos en Primera y Segunda División que han llegado a ser de seis y ocho semanas para lesiones similares.

LaLiga Rubén Yáñez detiene un disparon de Javi Martón en el Eibar-Sporting

La confianza, un factor clave

El proceso de seguimiento será fundamental. Gutiérrez supone que los servicios médicos del Sporting realizarán pruebas de imagen, como una ecografía o una resonancia, en unas dos semanas para valorar la evolución. También subraya la importancia de la parte mental para "evitar la pérdida de confianza del jugador", un factor que puede complicar la vuelta a los terrenos de juego.